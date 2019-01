Sorgente Group, precisazione su amministrazione straordinaria di Sorgente SGR

Sorgente Group delinea la struttura del Gruppo e i settori di attività anche per fare chiarezza rispetto ad alcune errate informazioni pubblicate su alcune testate giornalistiche nei giorni scorsi. Come si evince in particolare dalla struttura rappresentata dal grafico (clicca qui), le attività di Sorgente Group si articolano attraverso 94 società nei settori della finanza, risparmio gestito, immobiliare, costruzioni in proprio, restauro, infrastrutture, alberghi, comunicazione ed editoria, con un portafoglio che al 31/12/2017 supera i 5,8 miliardi di euro.

Il provvedimento dell’8 gennaio scorso relativo all’amministrazione straordinaria decisa dalla Banca d’Italia riguarda esclusivamente una delle suddette 94 società, ossia Sorgente SGR, una delle due società di gestione del risparmio di Sorgente Group Italia SpA, che insieme a Sorgente Group of America (US) e Sorgente Lux Holding Sarl (Lussemburgo) fanno parte del Gruppo.

In particolare “Foglio Edizioni”, titolare della testata Foglio Quotidiano fa capo a Musa Comunicazione, detenuta direttamente da Sorgente Group Italia SpA. e non è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si precisa, inoltre, che Sorgente SGR nel giugno 2018 aveva modificato la propria governace e che il Prof. Valter Mainetti non aveva da allora nessuna carica operativa all’interno della società.