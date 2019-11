Sorgente Group punta sulle rinnovabili

Sorgente SEIN, società per l’energia e le infrastrutture che fa capo a Sorgente Group Italia di Valter Mainetti, ha siglato un “Memorandum of Understanding” con Saipem S.p.A., in qualità di fornitore globale di soluzioni nel settore dell’energia ed infrastrutture, per la realizzazione di impianti per la produzione di biocarburanti e di altre energie rinnovabili in Italia e all’estero. Saipem S.p.A. assisterà Sorgente SEIN per i servizi di Ingegneria, Procurement, Project Management e Costruzione.

L’accordo conferma il processo di diversificazione strategica del Gruppo Sorgente verso asset class che completano e integrano il più tradizionale ambito immobiliare, che da sempre ne ha caratterizzato l’attività.

Il portafoglio di Sorgente SEIN comprende già importanti iniziative in Italia e all’estero: sono infatti in fase avanzata trattative per acquisire oltre 30 impianti di biometano in Italia e 60 negli Stati Uniti. Anche il settore fotovoltaico è in fase di avanzato sviluppo in Spagna, in America Latina e in Ucraina. Mentre Spagna e Marocco sono al centro di iniziative nell’eolico, per un totale che supera i 3 miliardi di investimenti.

“Il Gruppo Sorgente ritiene fondamentale l’impegno per migliorare l’impatto dei futuri e sempre crescenti fabbisogni energetici, nazionali e non, attraverso l’adozione dei principi fondanti dell’economia circolare, compreso l’utilizzo di tecnologie e di modelli di business all’avanguardia che caratterizzano la finanza sostenibile e responsabile” - ha dichiarato Carlo Petagna - amministratore delegato di Sorgente SEIN, aggiungendo che “l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) è diventata una componente fondamentale delle best practice di gestione degli investimenti e il mondo dell’energia sostenibile e rinnovabile rappresenta un elemento di crescente interesse per gli investitori”.