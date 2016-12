Sorgente REM, Giancarlo Cremonesi nuovo presidente

Giancarlo Cremonesi, già Presidente di Acea e della Camera di Commercio di Roma, è il nuovo Presidente di Sorgente REM, società del Gruppo Sorgente specializzata nella gestione tecnico-amministrativa e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che gestisce oltre 200 immobili per un valore di 2,2 miliardi di euro. Il nuovo Consigliere Delegato è Manfredi de Marco, in precedenza Direttore Area Immobili di Sorgente Sgr. In Sorgente dal 2015, de Marco vanta un’importante esperienza nel settore immobiliare, avendo lavorato in KPMG Corporate Finance, diverse Società di Gestione del Risparmio e in un primario gruppo di sviluppo immobiliare.

Il nuovo vertice sarà impegnato nell’ampliamento dell’offerta e degli obiettivi di sviluppo della società che, oltre ad operare per i fondi che fanno capo a Sorgente Group, ha diversi clienti pubblici e privati, dall’Agenzia del Demanio al Gruppo Hines. Si è inoltre fusa con la società Archires, realtà che ha al suo attivo importanti restauri conservativi, dalle Terme di Caracalla al Palatino - Fori Imperiali. Sorgente Rem si è infine dotata anche dell’agenzia immobiliare Tiberia RE Agency, con un mandato di vendita per 500 immobili residenziali a Roma, per un valore di 150 milioni di euro.



“Sorgente REM – rileva il neo Presidente Cremonesi – propone una vasta gamma di attività e servizi amministrativi e tecnici di valore aggiunto ai conduttori e ai proprietari di immobili, e ora con Archires è in grado di soddisfare anche un mercato di grande prestigio e di ampie prospettive, come quello del restauro dei beni artistici e archeologici. Ci stiamo inoltre organizzando per entrare nel settore dell’Energia e della distribuzione delle acque”.