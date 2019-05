Sostenibilità, economia e ambiente: al via il Global Sustainability Forum

Ambiente, sostenibilità, economica. Riflettori accesi su Global Sustainability Forum 2019, il principale evento mondiale sulla sostenibilità organizzato da LUISS Business School, presso la sede di Villa Blanc.

Ad aprire i lavori di questa prima giornata, che dal 20 al 22 maggio coinvolgerà la Capitale in un dibattito sui temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, Paola Severino, vicepresidente dell’Università LUISS Guido Carli, Andrea Prencipe, Magnifico Rettore dell’Università LUISS Guido Carli, il ministro dell’economia Giovanni Tria, Jean-Paul Fitoussi, co-presidente Global Sustainability Forum, Valerio Camerano, CEO A2A, Luca del Fabbro, Presidente Snam, Dario Scaffardi, CEO Saras.

“Tre giorni sembrano tanti, ma sono pochi. I significati di sostenibilità sono tanti: il tema dell’ambiente, dell’economia, il no profit, il tema di come mettere insieme quello che è lo scopo principale dell’impresa che è quello di produrre reddito con tutti i temi della sostenibilità sociale, del lavoro e del lavoro sostenibile. Io credo eh intorno a questi temi vi siano tutta una serie di sviluppi possibili. - ha commentato Severino parlando con Affaritaliani - Oggi è venuto il ministro dell’economia che ha parlato dei temi della sostenibilità correlati al tema della sostenibilità in chiave internazionale e con lui un economista come Fitoussi che ci ha parlato della sostenibilità in chiave internazionale e che già ci dà l’idea di come questo tema sia prismatico.”

VIDEO - Severino: "Da questo tema sviluppi importanti"

“ La sostenibilità è già al centro della strategia delle imprese, perché è diventato un elemento saliente per la loro competitività, quindi anche le imprese sono al centro di una trasformazione, così come i grandi settori che determinano un impatto sulla sostenibilità sono al centro di una transizione, soprattutto l’energia e l’ambiente. - ha sottolineato Camerano - su cosa punta A2A? Su molte cose che riguardano la transizione energetica, quindi il rinnovamento della propria flotta di produzione energia, molti investimenti nel settore ambientale per assicurare al ciclo ambientale una trasformazione e un migliore utilizzo e rigenerazione della materia.”

VIDEO - Camerano: "Sostenibilità al centro della strategia delle imprese"

“Un occasione estremamente interessante per confrontarci su un tema importante come quello dell’energia. Noi a questo stiamo estremamente sensibili. Cerchiamo di dare il nostro contributo a risolvere quello che è un problema importante.”, ha detto Scaffardi.

VIDEO - Scaffardi: "Forum Luiss: importante per confrontarsi"

“Snam punta sul fatto che il gas è l’elemento che permetterà la transizione energetica, accompagnerà lo sviluppo progressivo delle rinnovabili. In più contiamo sul gas biosostenibile e circolare, quindi il biometano e l’idrogeno che saranno altri due elementi essenziali per sviluppare un’economia sostenibile. - Ha commentato Dal Fabbro. - il gas è parte essenziale per permettere la transizione energetica e per poi condurre l’economia mondiale in un’economia sostenibile fatta di rinnovabile, che significa fotovoltaico, eolico, biometano, idrogeno e ovviamente il gas.”