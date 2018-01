SPAXS ammessa alla negoziazione sul mercato AIM a partire dal 1° febbraio 2018

SPAXS, l'avvio delle negoziazioni sul mercato AIM: ecco i dettagli

SPAXS S.p.a., prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata al controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario, sarà quotata sul mercato AIM a partire dal dal 1° febbraio 2018. A fronte di una domanda ampiamente superiore all’obiettivo di raccolta pari a 760 milioni di Euro, si è reso necessario provvedere al riparto dell’allocazione delle azioni. Le azioni oggetto del collocamento sono state allocate per il 36% a investitori italiani e per il restante 64% a investitori esteri, tra i quali anche Credit Suisse Securities (Europe) Limited in esecuzione di un mandato ricevuto da un investitore istituzionale estero al quale le azioni verranno successivamente trasferite allo stesso prezzo e alle stesse condizioni dell’offerta. In particolare, l’azionariato di SPAXS sarà composto principalmente da investitori istituzionali con la seguente ripartizione per tipologia: circa il 63% da Fondi di Investimento, circa il 34% da clienti delle reti di Private Banking e circa il 3% da Banche. Banca IMI S.p.A. e Credit Suisse Securities (Europe) Limited hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e, insieme a Equita SIM S.p.A., in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI S.p.A. agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist. SPAXS e i Promotori, Corrado Passera e Andrea Clamer, sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i Joint Global Coordinator dallo studio legale Latham & Watkins LLP. La società di revisione incaricata è KPMG S.p.A..

SPAXS, l'avvio delle negoziazioni sul mercato AIM : i promotori Corrado Passera e Andrea Clamer commentano il progetto

SPAXS, è la prima SPAC (special purpose acquisition company) in Italia con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari e destinerà le risorse raccolte in fase di collocamento a un’operazione di aggregazione con una società target operante nel settore bancario e finanziario e per la sua successiva patrimonializzazione al fine di sostenerne una strategia di crescita e sviluppo. Successivamente all’aggregazione (“Operazione Rilevante”) - che dovrà essere comunicata al mercato entro 18 mesi dall’avvio delle negoziazioni delle sue azioni e che sarà comunque soggetta alle previste autorizzazioni - l’obiettivo è creare un operatore finanziario attivo nei servizi per le Medie e Piccole Imprese, nel mercato dei non-performing loans e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione destinati anche alle famiglie. I Promotori della SPAC, Corrado Passera e Andrea Clamer, assumeranno il controllo gestionale della/e target e ricopriranno i ruoli chiave della gestione operativa della combined entity, con Corrado Passera che svolgerà il ruolo di Amministratore Delegato e una squadra di Promotori/Manager a diretto riporto.

Corrado Passera ha dichiarato: “SPAXS è un’iniziativa che risponde ad un’esigenza dell’economia reale del nostro Paese. Il progetto si rivolgerà infatti al mondo delle Medie e Piccole Imprese con potenziale di sviluppo anche se con rating basso e in situazioni di difficoltà. Sempre nel segmento delle Medie e Piccole Imprese, opereremo nell’acquisto e gestione di NPL. La nostra iniziativa immette nell’economia italiana nuovi importanti capitali internazionali a sostegno del rilancio delle nostre imprese, a conferma dell’attrattività del Paese”.

Andrea Clamer ha dichiarato: “Il settore degli NPL è in forte evoluzione, l’ammontare di crediti in sofferenza ceduti nel 2017 è triplicato rispetto all’anno precedente e la tendenza sembra confermata per i prossimi anni. Il nostro obiettivo è la creazione di un operatore specializzato nell’acquisto e gestione di crediti non performing con una forte vocazione al credito NPL small corporate”.