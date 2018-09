SPAXS: Closing acquisizione di Banca Interprovinciale

SPAXS S.p.A. (“SPAXS”) rende noto che si è perfezionata l’acquisizione del 99,2% del capitale di Banca Interprovinciale S.p.A. (la “Banca”).

L’operazione è finalizzata alla nascita di un nuovo modello di banca, fortemente innovativa e specializzata, la cui denominazione, al completamento della successiva fusione tra SPAXS e Banca Interprovinciale, sarà illimity. SPAXS ha quindi concluso il processo iniziato lo scorso aprile con la sottoscrizione dell’accordo quadro con gli azionisti della Banca attraverso l’acquisto di circa il 99,2% del capitale sociale della medesima realizzato in contanti per circa 44,7 milioni di Euro (pari a circa il 79,9% del capitale sociale della Banca) e, per la restante parte, mediante conferimento in SPAXS di azioni della Banca rappresentanti circa il 19,3% del capitale sociale. Si ricorda che l’operazione – unitamente all’aumento di capitale riservato agli azionisti della Banca e alle modifiche allo Statuto e al Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS strumentali all’esecuzione della Business Combination – è stata approvata dall’Assemblea di SPAXS dell’8 agosto scorso. Come deliberato dall’Assemblea, in data odierna è stato pertanto eseguito l’acquisto in contanti di azioni della Banca e l’aumento di capitale riservato agli azionisti conferenti della Banca per Euro 10.792.584,00 (incluso sovrapprezzo) mediante emissione di n. 981.144 nuove azioni ordinarie SPAXS a un prezzo di 11,00 euro per azione, sottoscritte dagli azionisti della Banca e liberate mediante il conferimento di n. 8.360 azioni della Banca stessa. Il capitale sociale di SPAXS risulta quindi pari a Euro 62.781.144,00, rappresentato da n. 60.981.144 azioni ordinarie e n. 1.800.000 azioni speciali. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di SPAXS ha verificato, ai sensi dell’art. 2343-quater c.c., che non sono intervenuti fatti rilevanti che abbiano inciso sensibilmente sul valore delle azioni della Banca oggetto di conferimento nonché i requisiti di indipendenza dell’esperto ai sensi della richiamata norma.

Con il completamento dell’operazione, il progetto, che porterà alla nascita di illimity, entra nella piena operatività e dalla data odierna è quindi in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca. Come reso noto lo scorso 5 settembre, tale Consiglio vanta un’ampia rappresentanza di indipendenti e profili di elevato standing con competenze ed esperienze significative e complementari. Composto da 9 membri, il Consiglio della Banca vede Corrado Passera quale Amministratore Delegato e Rosalba Casiraghi nel ruolo di Presidente e, quali Consiglieri, Massimo Brambilla, Giancarlo Bruno, Elena Cialliè, Robert Edward Diamond, Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Alessandro Gennari e Maurizia Squinzi.