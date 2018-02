Spaxs, oggi il primo giorno di quotazione in Borsa Italiana

SPAXS, primo giorno di quotazione sul mercato AIM: la cerimonia questa mattina in Borsa Italiana

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo Mezzanotte, la cerimonia del primo giorno di quotazione in Borsa Italiana per SPAXS, la SPAC (special purpose acquisition company) promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer.

SPAXS, è la prima SPAC in Italia con una politica di investimento focalizzata sul settore bancario e su quello dei dei servizi finanziari di supporto a PMI e famiglie, che destinerà le risorse raccolte in fase di collocamento ad un’operazione di aggregazione con una società target operante in questi settori. Corrado Passera, Promotore e Presidente Esecutivo di SPAXS, ha descritto cosi' gli obiettivi del progetto: '' La cosa più bella che un banchiere può sentirsi dire da un cliente è: “Grazie alla sua banca la mia azienda ha superato un momento difficile” oppure “grazie alla sua banca ho potuto investire e assumere”. Mi è capitato tante volte nella vita di sentirmelo dire e sempre è stata una grande emozione: nei prossimi anni faremo in modo che succeda ancora tantissime volte. Ci sono, infatti, migliaia di imprenditori in gamba in Italia che potrebbero crescere di più e tanti altri che potrebbero uscire dalle secche dove si trovano. Noi ci impegneremo a trovare questi potenziali nascosti, ad accompagnarli nella giusta direzione, a fare da cinghia di trasmissione per loro con il mercato dei capitali. Sul fronte delle sofferenze bancarie -i cosiddetti NPL- contribuiremo a farne un mercato ancora più efficiente e competitivo. Alle famiglie e ai risparmiatori offriremo una banca capace di semplificare loro la vita di ogni giorno e di dare un buon utilizzo ai loro risparmi''.

SPAXS, primo giorno di quotazione in Borsa: il futuro di SPAXS nelle parole di Corrado Passera, Promotore e Presidente Esecutivo



'' Per far bene questi mestieri integreremo in SPAXS una banca piccola ma già di buona qualità, che nei prossimi mesi selezioneremo e che poi capitalizzeremo con tutte le nostre risorse finanziarie. Vogliamo essere operativi già nel corso di quest’anno''

'' Oggi il paradigma gestionale delle banche sta cambiando profondamente e vogliamo cogliere le opportunità che questo radicale cambiamento porta con sé. Investiremo nelle migliori tecnologie disponibili per farne una vera banca-piattaforma e costruiremo una squadra di persone con grande esperienza. Perché innovazione ed esperienza vanno d’accordo. Abbiamo il vantaggio di partire senza vincoli di passato - senza legacy - e vogliamo sfruttarlo fino in fondo. Nello stesso tempo ricercheremo collaborazioni con altri istituti bancari per sfruttare insieme, al meglio, la nostra specializzazione. Grazie all’impostazione che abbiamo dato alla nostra start up imprenditoriale, in due settimane abbiamo raccolto richieste di investimento per oltre 750 milioni, quasi il doppio dell’obbiettivo iniziale. E fa piacere che due terzi di tali risorse vengano da primari investitori internazionali''.

A meta' seduta del primo giorno di quotazione il titolo segna + 4,16 %.

SPAXS, primo giorno di quotazione in Borsa: le parole di Raffaele Jerusalmi, AD di Borsa Italiana

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, commenta positivamente la prima quotazione dell'anno: SPAXS e' una realta' italiana di grande interesse , la seconda per raccolta in Europa. Alla quotazione di SPAXS seguiranno quelle di altre importanti società come Italo, che arriveranno in quotazione nei prossimi mesi.

SPAXS, primo giorno di quotazione in Borsa: la cerimonia nella Sala degli Scavi a Palazzo Mezzanotte Il momento della quotazione con i promotori di SPAXS Corrado Passera e Andrea Clamer. Corrado Passera, promotore e Presidente Esecutivo di SPAXS , descrive gli obiettivi del progetto nel suo discorso di apertura delle negoziazioni in Borsa.