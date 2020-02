Spazio CDP, a Trento e Rovereto la sede dedicata a imprese e PA

CDP e Fondazione Caritro hanno firmato a Rovereto l’intesa per la realizzazione di un punto informativo vicino a imprese e PA. Palermo: “Questa apertura rappresenta fattivamente il nostro Piano industriale: presenza sul territorio sfida fondamentale e ritorno al passato.”

L’accordo si inserisce nell’ambito del progetto di collaborazione tra ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione tra la Cassa e le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.

Nello “Spazio CDP” di Trento e Rovereto – così come già succede in quelli di Cagliari e Sassari – è possibile incontrare i referenti CDP che avranno l’obiettivo di potenziare e fornire supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Il progetto si inserisce nell’ambito del nuovo approccio di Cassa Depositi e Prestiti focalizzato sullo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso un rinnovato sostegno a tutti gli stakeholders e con una particolare attenzione alle imprese di piccola e media dimensione. Questo piano integra il più ampio programma di apertura delle nuove sedi di CDP in Italia, che ha già visto l’avviamento degli uffici di Verona, Genova, Napoli, degli Spazio CDP di Cagliari e Sassari e che proseguirà nel corso del 2020 con le inaugurazioni delle sedi di Torino, Firenze, Palermo e Bari.

“Questo accordo testimonia e rafforza e il legame di Cassa Depositi e Prestiti con i territori – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di CDP Fabrizio Palermo -, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni bancarie, con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale. Gli accordi siglati ci consentiranno di lavorare in sinergia e in un’ottica di sistema per poter sviluppare un rapporto ancora più profondo con le comunità locali”, aggiungendo:" Vogliamo essere più presenti sul territorio offrendo più sostegno finanziario alle imprese e un supporto consulenziale e tecnico alla PA”.

Il coinvolgimento della Fondazione nelle iniziative che CDP porta avanti di concerto con le Regioni e le Provincie autonome, consentirà di aumentare la leva finanziaria a supporto della crescita del tessuto economico-sociale. “La firma del protocollo odierno permette di conseguire utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, finalità richiamate negli scopi statutari di Fondazione Caritro. Assieme ai numerosi stakehoders pubblici e privati la Fondazione metterà a disposizione risorse e mezzi per creare opportunità di crescita per il territorio” - ha detto il Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto William Bonomi.

Ad Affaritaliani.it commenta il Vice Presidente:“CDP può contribuire in modo determinante ad aiutarci a sviluppare sempre maggiormente il nostro territorio. La Fondazione ha tra i suoi obiettivi proprio lo sviluppo territoriale dal punto di vista economico e sociale. CDP aiutando sia il settore pubblico sia le imprese può creare un volano di sviluppo che serve oggi all’Italia e anche a noi in Trentino”.

Firmati inoltre due protocolli d’intesa tra Gruppo CDP, Provincia Autonoma di Trento e Cassa del Trentino. Palermo:" Altro aspetto importante è fare sistema: conoscere le peculiarità del territorio tramite le istituzioni ivi presenti. Obiettivo: Dare uno sbocco produttivo all'innovazione".

A margine dell’evento sono stati firmati anche altri due protocolli d’intesa tra Gruppo CDP, Provincia Autonoma di Trento e Cassa del Trentino. Il primo è finalizzato all’individuazione di strumenti finanziari innovativi che supportino le modalità di accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio. Il secondo, invece, si concentra sulla promozione di iniziative di rilancio economico del territorio, potenziamento del sistema infrastrutturale e valorizzazione del patrimonio immobiliare anche in ottica di sviluppo di progetti di social housing, ossia di edilizia residenziale sociale.

“CDP opera a contatto con le imprese da tanto tempo, forse fino a poco tempo fa era più focalizzata sulle grandi imprese, la novità del Piano Industriale è appunto quella di servire tutte le imprese. Per farlo è evidente che , essendo l’Italia un Paese granulare, occorre andare sul territorio. Con questa logica abbiamo deciso di aprire 25 punti di presenza fisica su tutto il territorio nazionale: oggi è il quinto che inauguriamo ed è la nostra strategia per portare sul territorio la nostra offerta di prodotto", ha infine spiegato ad Affaritaliani.it Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisone CDP Impresione.