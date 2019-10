Spending review, Inail mette a dieta la Pa. Rumors

Inail va in soccorso della Pa per mettere a dieta lo Stato. L'ente contro gli infortuni sul lavoro avrebbe infatti messo sul piatto, dicono i rumors, 600 milioni di euro per comprare locali che i privati affittano allo Pa. In questo modo, si ridurrebbero notevolmente i canoni, che rimarrebbero nel perimetro pubblico. Secondo MF-Milano Finanza, infatti, molti contratti sarebbero in scadenza e l'opzione prevede che lo Stato possa acquistarli, appunto tramite Inail.

Per facilitare l'operazione l'ultimo decreto Fiscale ha inserito una norma che mette a prezzo di mercato gli immobili, al fine di aumentare il ritorno di Inail e da incentivare operazioni di quseto tipo.