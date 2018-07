Spinosa, le mozzarelle di bufala verso la Borsa

La mozzarella di bufala campana si prepara ad entrare in Borsa. Secondo quanto scrive il sito Pambianconews.com, tra le 15 nuove aziende entrate a far parte, lo scorso 3 luglio, del programma internazionale Elite di London Stock Exchange Group (che controlla Borsa Italiana) c'è anche Spinosa, realtà da 21,5 milioni di ricavi nel 2017 e con 40 dipendenti, cresciuta del 20% negli ultimi cinque anni e con un piano di ulteriore progressione alla media del 5% annuo da qui al 2024. Le intenzioni dei vertici di Spinosa non sono necessariamente mirate alla quotazione.

Fra le best practice che le aziende che aderiscono al programma devono adottare, c'è anche l’inserimento progressivo di figure manageriali esterne agli azionisti di famiglia che devono aiutare il business a crescere anche attraverso possibili aperture del capitale ad investitori istituzionali, utili per accompagnare l’ingresso nei mercati internazionali. “Vogliamo ottenere visibilità da parte degli investitori per entrare in sinergia con altri gruppi e con altri food service, anche a livello globale”, ha spiegato a Pambianco Wine&Food Giustina Noviello, rappresentante con il marito Luigi Griffo della proprietà aziendale.