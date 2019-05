Spread apre in rialzo a 292 punti base. Borse negative

Apertura in rialzo a 292 punti base lo spread tra Btp e Bund. Il rendimento dei decennali sale al 2,76%. Ieri alla chiusura segnava 284 punti con un rendimento del 2,69%.

Borsa: apertura in calo, Ftse Mib -0,93%

Apertura di seduta in calo per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,93% a 20.072 punti. All Share sul -0,94%.

Borse europee: in netto calo in partenza

Avvio in netto calo per le Borse europee. I mercati risentono delle tensioni tra Usa e Cina e sono in attesa di capire gli sviluppi della trattativa per il rinnovo dei vertici in Europa. Londra arretra dello 0,66% a 7.220 punti. A Milano l'indice Ftse Mib ​segna -0,93% a 20.072 punti. Francoforte cede l'1,01% a 11.906 punti e Parigi l'1,19% a 5.249 punti.