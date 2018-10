Spread a 315. Tassi Btp al top dal 2014 e Piazza Affari inverte la rotta

Torna a prevalere la cautela sulle Borse europee. Milano, che inizialmente era arrivata a salire di oltre lo 0,7%, ha invertito rotta e cede lo 0,2% sulla scia del peggioramento dello spread che e' tornato in area 315 punti con i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni che sono volati al 3,69%, ai massimi dall'inizio del 2014. Sensibile anche l'allargamento del differenziale sulla scadenza più a breve, i due anni, sulla quale la distanza rispetto alla Germania cresce di una decina di punti base verso quota 220.

Intanto Parigi cede lo 0,16%, Francoforte lo 0,37%. Oscilla sulla parita' Londra, mentre e' in controtendenza Madrid, in progresso dello 0,17%. A Milano è fallito il tentativo di rimbalzo delle banche. Bper (-2,2%) e Ubi (-1,9%) guidano i ribassi del comparto. Argina le perdite allo 0,4% Banco Bpm, mentre il mercato attende sviluppi sulla cessione della quota del 39% di Agos Ducato.

Il rialzo del greggio (wti dicembre a 74,67 dollari al barile su dello 0,7%) sostiene i titoli petroliferi che puntellano il listino milanese. In particolare Eni registra un progresso dell'1,9%, Saipem del'1,6% e Tenaris dell'1,7%. Vanno su le Moncler (+0,4%), mentre frenano le Ferragamo (-1,5%), nell'attesa dei dati del terzo trimestre che in serata pubblichera' il colosso del lusso Lvmh.

Sui mercati continuano a pesare i timori per il bilancio in deficit dell'Italia e il braccio di ferro con Bruxelles. Matteo Salvini assicura che il governo non farà marcia indietro. La situazione rimane fluida nell'attesa del varo della legge di bilancio attesa nelle prossime settimane. Intanto nella notte il Fondo Monetario Internazionale ha confermato per il nostro Paese le stime gia' diffuse lo scorso luglio, con un pil previsto in crescita dell'1,2% quest'anno e dell'1% nel 2019. Ha tuttavia peggiorato le previsioni sul rapporto deficit-pil e su quello debito-pil.

L'Fmi ha invece dato una sforbiciata alle previsioni sull'economia mondiale, al 3,7% sia quest'anno, sia l'anno venturo, invece che al 3,9% stimato lo scorso luglio. A Piazza Affari è ancora negativo il comparto bancario.

Sul fronte delle valute, l'euro rimane debole nei confronti del biglietto verde, al di sotto della soglia di 1,15. Nel dettaglio passa di mano a 1,1474 dollari (ieri a 1,1473) e a 130 yen (129,794 yen). Il rapporto dollaro/yen si attesta a 113,34 (113,13). Risale il valore del greggio: il future a dicembre del Wti registra un rialzo dello 0,73% a 74,71 dollari al barile.