Spread, "al massimo può scendere a 180. I problemi non sono tutti risolti"

"Il mood sui mercati non è cambiato completamente e non possiamo pensare che lo spread si restringa su livelli molto bassi". Con queste parole Raimondo Marcialis, amministratore delegato di Mc Advisory, commenta con Affaritaliani.it l'ottimo andamento della Borsa e soprattutto dello spread Btp-Bund di oggi. "Il mercato sta scontando che non ci sarà la procedura di infrazione da parte dell'Unione europea e, tutto sommato, alcune espressioni populiste sono state in qualche modo bilanciate da poteri più tranquilli e forti. Si è trovato un compromesso".

"Il mercato ha percepito quindi un minore rischio complessivo ma i problemi non sono del tutto risolti. Ci sono ancora incognite soprattutto sull'evoluzione delle scelte del governo e resta il timore di derive tipo miniBot", afferma Marcialis. "Non dimentichiamoci che la riduzione dello spread è favorita anche dal fatto che sono saliti tutti i mercati obbligazionari e non ci sono molte opportunità di rendimenti elevati. Quando gli altri mercati avranno raggiunto equilibri in termini di tassi noi potremmo essere penalizzati. Insomma, servono ben altre rassicurazioni. In questa fase penso che al massimo lo spread Btp-Bund possa scendere fino a quota 180 punti", conclude Marcialis.