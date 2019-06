Spread ancora in calo a 262 punti. Bene Piazza Affari, chiusura a +0,91%

Chiusure in buon rialzo per Piazza Affari e per le principali Borse europee, con Wall Street intonata positivamente. A Milano, l'indice Ftse Mib ha terminato con un rialzo dello 0,91% a 20.360,59 punti, l'All Share ha guadagnato lo 0,89% a 22.297,16 punti. Progressi dell'1,62% per Parigi, dell'1,02% per Londra e dello 0,74% per Francoforte. Intanto, hanno continuato ad allentarsi progressivamente le tensioni sullo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, con il differenziale sceso in area 262 punti base. Nel listino delle blue chip, tra i maggiori rialzi quelli di Saipem (+3,18%), Prysmian ((+3,01%), Juventus (+2,84%), Ferragamo (+2,8%), Atlantia (+2,71%), StM (+2,35%), Poste Italiane (+1,97%). Ribassi, invece, per Buzzi (-0,63%), Banca Generali (-0,61%), Fca (-0,34%). Sul resto del listino, in luce Mediaset (+3,02%), in attesa di una conferenza stampa convocata in serata. In giornata, Mediaset ha peraltro smentito con un comunicato l'esistenza di progetti volti a promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle minorities di Mediaset España.