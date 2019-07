Spread attorno a 200, Piazza Affari chiude a +0,98%

Terminano la sessione con pochi spunti le Borse europee, in una giornata caratterizzata dalla chiusura di Wall Street per l'Indipendence Day. Brilla Milano, che beneficia dell'ottimo andamento delle banche sostenute dal calo dello spread. Nel dettaglio, Francoforte ha chiuso con un guadagno dello 0,11%, Parigi è salita dello 0,03%, mentre Londra ha ceduto lo 0,08%. Nettamente maglia rosa è l'indice Ftse Mib milanese che ha stampato un rialzo dello 0,98%.

Continua il momento positivo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude a +0,98% sopra quota 22mila punti grazie alla spinta dei titoli bancari, che festeggiano la discesa dello spread in area 200 punti e il buon andamento delle emissioni di alcuni bond. In particolare Ubi Banca e Unicredit sono i migliori titoli del paniere principale, con rialzi rispettivamente del 5,62 e del 4,96%. A passo di corsa Mps (+16%) con l'emissione della prima obbligazione senior successiva al salvataggio dell'istituto. Sempre nel comparto finanziario, perde lo 0,72% Nexi. Generalmente positiva l'industria, dove spicca la performance di Pirelli (+1,79%), mentre sono contrastati gli energetici e le utilities. Ancora in rialzo Atlantia sulle indiscrezioni di un possibile compromesso col governo sul fronte delle concessioni autostradali della controllata Aspi. Soffrono Campari e Amplifon, si riavvicina a quota 0,5 euro Tim (+1,22%). Fuori dal paniere principale consolidano i rialzi delle ultime sedute Ovs e Salini Impregilo, che sale di circa 4 punti percentuali in vista del lancio di 'Progetto Italia'.