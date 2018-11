Piazza Affari giù, crollano Leonardo e Tim

Borsa: la peggiore in Ue (-1,22%) crollano Leonardo e Tim

Piazza Affari in difficolta': dopo il ribasso di ieri, anche a causa di alcune trimestrali non apprezzate dai mercati, il Ftse Mib e' il piu' pesante fra gli indici europei e a circa un'ora dall'apertura lascia sul terreno l'1,22%. Fra i titoli a maggior capitalizzazione spiccano i ribassi di Leonardo, che perde il 5,83% anche a causa della riduzione dei margini, di Banco Bpm, che ieri era stato il miglior titolo del listino, e di Tim (-4,09%), che ha svalutato le attivita' italiane per 2 miliardi e annunciato che non centrera' il rapporto fra debito ed Ebitda. Male le banche e il risparmio gestito, mentre fra gli assicurativi i conti dei nove mesi sostengono Unipol (+1%). In positivo Luxottica e i titoli piu' difensivi come Snam (+1,46% in scia alla presentazione del nuovo piano industriale), Terna e Italgas. Fra i titoli a minor capitalizzazione cali di oltre il 4% per Carige e Cattolica. Scivolone per Tod's, che perde oltre 6 punti percentuali, mentre corre Acea (+6%). Balzo di Garofalo Group (+8,5%) nel giorno del debutto.

Borse europee: apertura in ribasso

Borse europee in calo in apertura, dietro Wall Street. A Parigi l'indice Cac cede lo 0,55% a 5.103,43 punti. A Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,57% a 7.100,07 punti. A Francoforte l'indice Dax arretra dello 0,33% a 11.489,19 punti. Milano e' la peggiore con una perdita dello 0,65%.

Titoli Stato: spread Btp-Bund sfonda quota 300 punti

Lo spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi sfonda quota 300 punti. Il differenziale segna 301,7 punti, dopo aver aperto a 297. Il tasso del rendimento si posiziona al 3,447%.