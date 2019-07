Spread ancora giù: apre sotto quota 190 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ulteriore calo, sotto i 190 punti base raggiunti nella chiusura di ieri. Il differenziale inizia gli scambi sul mercato obbligazionario a 188 punti base: il rendimento del decennale scende all'1,63%.

Borsa: apre in lieve calo, Ftse Mib -0,09%

Apertura in ribasso frazionale per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,09% a 22.159 punti.

BORSA: MILANO APRE NEGATIVA, EUROPEE POCO MOSSE

La Borsa di Milano apre negativa e le altre piazze finanziarie europee sono poco mosse nei primi scambi. Il Ftse Mib segna -0,15% a 22.148 punti, Francoforte guadagna lo 0,2% e Londra lo 0,09%. In debole rialzo anche Parigi (+0,07%) e Madrid (+0,1%). Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso gli scambi con il Dow (+0,1%) e con il Nasdaq (+0,3%) in territorio positivo. Tra le piazze asiatiche, Tokyo archivia la seduta in ribasso dello 0,69% a 21.535 punti.