Borse nervose su Usa-Iran e Trump-Xi. Spread stabile in area 245 punti

Le tensioni crescenti tra Usa e Iran con l'annuncio di nuove sanzioni da parte di Washington, l'attesa per l'avvio del G20 di Osaka e per il vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader cinese Xi Jinping, sulla guerra commerciale tengono banco in avvio sulle Borse europee. Apertura nervosa per gli indici, con Milano che cede lo 0,35%, Parigi lo 0,12% e Francoforte lo 0,44%.



Con l'oro che e' salito sui massimi da sei anni e il dollaro che prosegue all'insegna della debolezza, gli investitori si spostano su asset meno rischiosi, tenendo conto dei numerosi fronti caldi dal punto di vista geopolitico. A Milano al via una tre giorni di aste, con lo spread BTp/Bund che in avvio segna 246 punti, poco mosso rispetto a ieri.



A Piazza Affari corre Risanamento (+8,9%) che festeggia la vittoria delle Olimpiadi per Milano-Cortina nel 2026. Sul listino principale deboli i bancari con Bper Banca (-1,6%), Banco Bpm (-1,4%) e Unicredit (-1,11%). Debole anche Telecom che cede l'1,16%. Si salvano le utility, positiva Buzzi Unicem (+0,78%). Sul mercato valutario, dollaro sempre in calo con l'euro che si conferma sulla soglia di 1,14 (ieri a 1,1396 dollari) e 122,02 yen (da 122,31), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 107,04 (da 107,3).



In calo il prezzo del petrolio, dopo i forti rialzi della scorsa settimana, a causa delle preoccupazioni per il possibile calo della domanda ma la flessione resta limitata per via delle tensioni Usa-Iran: la consegna di agosto del Brent e' a 64,66 dollari (-0,3%) mentre quella del Wti a 57,81 (-0,16%).