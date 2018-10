Spread Btp/Bund risale sopra 300 punti. Piazza Affari in calo

Piazza Affari in rosso sulla scia delle altre borse europee e di Wall Street. L'indice Ftse Mib risente delle critiche incassate dalla manovra economica del Governo e, a circa un'ora dall'avvio delle contrattazioni, cede l'1,69% a quota 19.384. All Share -1,7%. Lo spread oscilla attorno ai 300 punti base in avvio di seduta dopo gli avvertimenti di Fitch sull'Italia e sul Def. In un listino quasi tutto in rosso resistono Italgas, Snam e Terna appena sopra la parita'. La maglia nera va a Ferrari in calo del 4,83%, giu' anche Fca -2,87%, Exor -2,72%. Nell'automotive male anche Brembo con un calo del 2,47%. In sofferenza anche il comparto bancario con Banco Bpm -0,53%, Intesa Sp -0,7%, Mediobanca -0,71%. Tonfo per Carige che crolla dopo il declassamento di Fitch (che ieri ha abbassato il rating di Banca Carige a CCC+ con outlook negativo), prima non riesce a fare prezzo poi entra in contrattazione ed e' in calo dell'8%. Giu' anche Mps -1,95%, Saipem -2,54%, Pirelli -3,47%. Nel lusso ancora vendite su Moncler -2,8%.

Forti ribassi si registrano anche sulle altre piazze del Vecchio Continente: Londra cede l'1,3%, Parigi l'1,3% e Francoforte l'1%. Le perdite arrivano dopo il crollo delle asiatiche e di Wall Street, che ha chiuso con il Dow Jones in calo del 3,5% e con il Nasdaq in caduta libera (-4,08%). Il timore per i rialzi crescenti dei rendimenti dei Treasury americani e la prospettiva di un nuovo aumento dei tassi di interesse negli Usa sta spaventando gli investitori, che iniziano a riposizionarsi. La Borsa di Tokyo perde quasi il 4% e va ancora peggio alla Borsa di Shanghai, in calo di oltre il 5%. Gli indici americani hanno registrato il peggior crollo da febbraio: ieri, il presidente degli Usa, Donald Trump, ha bollato come "pazza" la Fed per la sua politica monetaria.