Lo spread scende in apertura a 243,9 punti dai 246,2 punti di ieri sera. Il rendimento del decennale è al 2,127%.

BORSE - Partenza intorno alla parità per le Borse europee, dopo i recenti guadagni. In avvio a Francoforte il Dax segna un lieve arretramento dello 0,06%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,09% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,14%. La Borsa di Milano ha aperto in lieve rialzo l'ultima seduta settimanale con il Ftse Mib a +0,12% e 21.386 punti; All Share +0,14%.