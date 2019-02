Spread, differenziale Btp-Bund stabile a 288 punti. Rendimento al 2,98%

Avvio stabile per lo spread BTp/Bund, dopo la vittoria del centrodestra, e in particolare della Lega, e il crollo dei 5 Stelle alle elezioni regionali in Abruzzo. Gia' negli ultimi giorni della scorsa settimana, dopo la drastica revisione al ribasso delle previsioni di crescita da parte della Commissione europea, il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il titolo tedesco di pari durata, era schizzato ai massimi da dicembre 2018. Stamattina segna 288 punti (289 venerdi'). Fermo anche il rendimento del BTp decennale, che resta al limitare della soglia del 3%, sempre ai massimi dal 12 dicembre, segnando 2,98% come venerdi'.