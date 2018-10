Spread in calo sotto i 300 punti. Piazza Affari chiude in rialzo

Spread in calo sotto i 300 punti. Borsa: chiusura in rialzo (+1,06%), recuperano banche, vola Eni

La Borsa di Milano chiude in rialzo con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,06% a 20.062 punti. Lo spread tra Btp-Bund torna sotto quota 300 punti base. In recupero i bancari dunque, favoriti dal fatto che alla fine lo spread si e' attestato sotto il livello di guardia di 300 punti: Unicredit +1,20%, Intesa Sanpaolo +2,19%, Mediobanca +0,84%, Ubi +0,95%. Tra gli altri finanziari, piatta Generali che ha limato lo 0,15%. In evidenza i titoli petroliferi con il rialzo dei derivati del greggio: Eni ha piazzato un +2,63%, Tenaris +3,35%, Saipem +3,33%; mentre, rimanendo tra gli energetici, Enel ha chiuso con un +0,73%. In recupero anche Telecom Italia e Mediaset, rispettivamente a +2,10 e +0,60 per cento. Nel lusso, Ferragamo +2,57%. Per quanto riguarda gli industriali a maggior capitalizzazione, Ferrari a -0,27%, Fca +1,05%.

Titoli Stato: spread chiude in forte calo a 294 punti

Si raffredda in chiusura di seduta lo spread tra i Btp decennali italiani e gli omologhi Bund tedeschi. Dopo essersi spinto fino a un picco di 316 punti, nuovo massimo da febbraio 2014, il differenziale ha terminato la sessione a 294 punti. Il rendimento e' invece sceso da un picco del 3,712%, top da aprile 2013, al 3,487%. A giustificare la diminuzione della tensione, spiegano gli operatori, e' stato l'apprezzamento del mercato per le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, in audizione in Parlamento sul Def, a chi chiedeva cosa potrebbe accadere se lo spread dovesse arrivare a 4-500 punti, ha risposto che "il governo fara' quello che deve fare, come ha fatto Draghi"

BORSA: LONDRA CHIUDE DEBOLE, FTSE 100 +0,06%

La Borsa di Londra chiude in rialzo frazionale con l'indice Ftse 100 che guadagna lo 0,06% a 7.238 punti.

BORSA: PARIGI CHIUDE POSITIVA, CAC 40 +0,35%

La Borsa di Parigi chiude positiva con l'indice Cac 40 che guadagna lo 0,35% a 5.319 punti.

BORSA: FRANCOFORTE CHIUDE IN PROGRESSO, DAX +0,25%

La Borsa di Francoforte chiude positiva con l'indice Dax che guadagna lo 0,25% a 11.977 punti.