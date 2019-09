Spread giù a 164, Borsa cauta. La Brexit affonda la sterlina

Titoli stato, spread Btp/Bund apre in calo a 164 punti

In attesa della formazione del nuovo governo, lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo a 164 punti, contro i 167,1 punti della chiusura di ieri. Il rendimento scende allo 0,928%.

Borsa, prudente in apertura: Ftse Mib -0,17%

Apertura di seduta prudente per la Borsa, con l'indice Ftse Mib a -0,17%. All Share sul -0,13%.

Borse europee, aprono negative tranne Londra, attesa per Wall Street

Apertura negativa per le principali Borse europee, tranne Londra che comunque si mostra cauta nei primi scambi. Pesano le preoccupazioni per la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e le incertezze politiche nel Regno Unito legate alla Brexit. Inoltre gli investitori attendono l'apertura di Wall Street che ieri era chiusa per festività.

l Cac 40 di Parigi scende dello 0,16% a 5.484,36 punti. Il Dax di Francoforte cala dello 0,35% a 11,911 punti. Cauta Londra con l'Fse 100 che avanza dello 0,11% a 7,290 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,17%. All Share sul -0,13%.

Borsa Tokyo, chiude piatta: Nikkei +0,02%

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo: gli scambi sono stati poco brillanti per le preoccupazioni legate alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Inoltre gli investitori attendono l'apertura di Wall Street che ieri era chiusa per festività. Il Nikkei avanza dello 0,02% (4.97 punti) a 20,625.16 punti, il Topix sale dello 0,37% (5.58 punti) a 1,510.79 punti.

Brexit, sterlina affonda sotto quota 1,2 dollari, ai minimi dal 2017

La sterlina affonda per le incertezze politiche nel Regno Unito legate alla Brexit. In avvio la valuta è scesa sotto quota 1,2 dollari (1,994): si tratta della flessione più marcata da gennaio 2017. Ora la sterlina viaggia intorno a 1,2003 dollari. Oggi riapre il Parlamento che presenterà una legge per evitare Brexit no-deal.