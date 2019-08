Spread, il caos politico spinge il differenziale a 213. Borse europee toniche

Le Borse europee marciano in rialzo dopo l’apertura positiva di Wall Street, la tregua tra Usa e Cina dopo le nuove tensioni sul versante del commercio internazionale e la Bce che si dice pronta a nuove misure. Il clima di distensione arriva anche dopo che lo yuan si e' attestato a 7 sul dollaro, a livelli superiori a quelli previsti dagli analisti dopo il calo registrato nella notte.



L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7%, bene Parigi (+1%), Francoforte e Milano (+0,8%), Madrid (+0,5%), Londra (+0,1%). Si mette in mostra il comparto tecnologico (+1,7%). Bene anche il settore dell'auto (+0,1%) e quello dell'energia (+0,4%), nel giorno in cui il prezzo del petrolio torna a salire. A Piazza Affari, dove i rialzi sono frenati dal clima d'incertezza politica, soffre Bper (-2,7%) mentre e' debole Unicredit (-0,3%), dopo i conti del semestre. Bene le banche con Fineco (+1,7%), Banco Bpm (+1%), Intesa e Ubi (+0,7%).

La tregua sui dazi fa respirare Stm (+2,5%) e Prysmian (+1,7%). In luce la Juve (+1,5%), dopo i rumor sulla cessione di Dybala. In rialzo anche Astaldi (+3,4%) e Buzzi Unicem (+3%).

La seduta a Wall Street e' iniziata in rialzo, cosa che permette agli indici di continuare il rimbalzo di cui sono stati protagonisti ieri grazie a un poderoso recupero intraday (il migliore del 2019). La ripresa dell'azionario e' dovuta alla stabilizzazione dei Treasury, i cui rendimenti ieri erano precipitati al punto da fare temere una recessione all'orizzonte ('colpa' anche delle mosse accomodanti giunte ieri a sorpresa dalle banche centrali di Nuova Zelanda, India e Thailandia).



Inoltre, le esportazioni cinesi a luglio sono inaspettatamente aumentate anche se il trend potrebbe essere compromesso da una ulteriore escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Usa. In aggiunta, la banca centrale cinese oggi ha si' fissato il cambio yuan/dollaro ai minimi del 21 aprile del 2008 ma comunque a un livello migliore di quanto temuto.



Dal fronte macroeconomico, l'inatteso calo delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione conferma la tonicita' del mercato del lavoro americano. Dal fronte aziendale, Kraft Heinz soffre in borsa (-15,2%) dopo avere pubblicato risultati preliminari deludenti e maxi svalutazioni. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow avanza dello 0,5% a 26.114. L'S&P 500 sale dello 0,6% a quota 2.901. Il Nasdaq Composite aggiunge lo 0,7% a quota 7.916. Il petrolio a settembre al Nymex rimbalza del 2,5% a 52,35 dollari.

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, lo spread Btp-Bund accusa le tensioni politiche sul Governo e, pur in una seduta negativa per i bond euro, segna un marcato allargamento nella parte finale della seduta. A metà pomeriggio il differenziale è a 213 punti base, dopo un avvio in area 205 punti base, e una chiusura, quella di ieri, a 199 punti base. Spicca, con una 'overperformance' negativa rispetto all'andamento dei titoli sulla curva euro, il rendimento del decennale benchmark che al momento si attesta all'1,55% a fronte dell'1,41% segnato ieri sera in chiusura e dell'1,50% segnato in avvio.



Continua il rally del prezzo dell'oro, che ieri, per la prima volta da 2013, ha superato quota 1.500 dollari. Il bene rifugio per eccellenza, trainato dai timori per le tensioni tra Usa e Cina, avanza dello 0,13% a 1.503 dollari l'oncia.