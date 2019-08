Spread in calo a 234 punti. Piazza Affari -0,3%

In attesa di scoprire modi e tempi della crisi di governo in Italia, si allentano le pressioni sullo spread. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco, dopo un avvio sui livelli della vigilia (241 punti il finale di venerdi'), ha ben presto ripiegato per attestarsi in chiusura a 234 punti. Scende anche il rendimento dei BTp decennale, che chiude all'1,75% dall'1,84% di venerdi'.



La Borsa di Milano ha chiuso in calo. L'indice ftse mib ha perso lo 0,3% a quota 20.263,83 punti.