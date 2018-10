Spread in calo verso quota 300 punti. Baviera, Francoforte non fa una piega

Borse europee: in calo, Francoforte apre in ritardo a -0,35%

Le Borse europee sono in calo, mentre Francoforte, restata a lungo ferma per problemi tecnici, apre in ritardo a -0,35%, di fatto ignorando i risultati delle elezioni in Baviera. Sui listini europei pesano diversi fattori geopolitici: le tensioni commerciali tra Cina e Usa, il bilancio in deficit dell'Italia, la Brexit e ora anche il caso di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita dissidente che sarebbe stato torturato, ucciso e fatto a pezzi nel consolato del Regno wahabita a Istanbul. Tokyo ha chiuso in calo dell'1,87%. Londra perde lo 0,14% nonostante all'arretramento della sterlina. Parigi cede lo 0,54%

Borsa: in calo con Europa, Ftse Mib -0,20%, giu' Ferrari, ok Tim

Mercato azionario in calo nella prima parte della mattinata, con un andamento incerto comune al resto d'Europa, che segna perdite superiore. L'indice Ftse Mib perde lo 0,20% a 19.216 punti, All Share sul -0,27%. Debole Ferrari (-2,2%) con prezzo sceso sotto i 100 euro, nel gruppo Fca cede l'1,2%, Cnh l'1,7% ed Exor l'1,5%. In calo i titoli del lusso con Moncler -1,3% e Ferragamo -1%. Prysmian giu' dell'1,6%. Rialzi per Tim (+1,7%), bene l'energia con Snam +1,1%, Italgas +0,7% e Terna +0,5%. Enel sale dello 0,7% ed Eni dello 0,2%, mentre A2A sale dell'1,1%. Positivi nel complesos i bancari con Intesa +0,5%, Carige sul +2%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund scende a 304 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a quota 304, contro i 308 punti dell'apertura e i 310 punti della chiusura di venerdi' scorso. Il rendimento del decennale arretra al 3,540%, contro il 3,602% di venerdi' (martedi' aveva toccato il picco dall'aprile del 2013 al 3,712%). Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell'Italia e il suo scontro con Bruxelles. A rendere volatili i rendimenti dei titoli di Stato italiani c'e' anche l'attesa per le valutazioni di Moody's e di S&P attese per fine mese.