Spread in calo intorno ai 300 punti. Borsa in altalena con le banche

Nel primo pomeriggio Piazza Affar torna a salire dello 0,5% nonostante restino le vendite sui titoli della finanza. Deboli le altre piazze: Londra resta in ribasso dello 0,4%, Parigi lima lo 0,3% e Francoforte cede lo 0,5%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, dopo aver messo la testa oltre 310 punti base, si stabilizza poco sopra 305 punti.

Le vendite sui bancari si fanno sentire sulla Borsa di Milano. Bper lascia sul terreno il 4%, Ubi banca il 2,53% e Banco Bpm il 2,2%. Mps cede il 3,8%, Bim e Carige sono in asta di volatilità per eccesso di ribasso, con una perdita teorica del 5% in entramb i casi. Forti vendite d segnalare anche sul comparto assicurativo e del risparmio, dove è più elevata, quindi, la concentrazione di Btp.

Tra gli altri finanziari, Generali a -0,62%. Contrastati gli energetici a maggior capitalizzazione, con Eni ed Enel rispettivamente a +1,50% e -1,12 per cento. Telecom Italia in perdita dello 0,90%, Mediaset -0,56%, Nel lusso, Luxottica a -0,50%. Per quanto riguarda gli industriali, Ferrari -1,78%, Fca a -0,47%. Astadi sospesa (teorico +15,08%) in attesa di sviluppi sul possibile soccorso di Salini Impregilo (-1,39%). Vanno su le Moncler (+0,4%), mentre frenano le Ferragamo (-1,5%), nell'attesa dei dati del terzo trimestre che in serata pubblichera' il colosso del lusso Lvmh.

Sui mercati continuano a pesare i timori per il bilancio in deficit dell'Italia e il braccio di ferro con Bruxelles. Matteo Salvini assicura che il governo non farà marcia indietro. La situazione rimane fluida nell'attesa del varo della legge di bilancio attesa nelle prossime settimane. Intanto nella notte il Fondo Monetario Internazionale ha confermato per il nostro Paese le stime gia' diffuse lo scorso luglio, con un pil previsto in crescita dell'1,2% quest'anno e dell'1% nel 2019. Ha tuttavia peggiorato le previsioni sul rapporto deficit-pil e su quello debito-pil.

L'Fmi ha invece dato una sforbiciata alle previsioni sull'economia mondiale, al 3,7% sia quest'anno, sia l'anno venturo, invece che al 3,9% stimato lo scorso luglio. A Piazza Affari è ancora negativo il comparto bancario.

Sul fronte delle valute, l'euro rimane debole nei confronti del biglietto verde, al di sotto della soglia di 1,15. Nel dettaglio passa di mano a 1,1474 dollari (ieri a 1,1473) e a 130 yen (129,794 yen). Il rapporto dollaro/yen si attesta a 113,34 (113,13). Risale il valore del greggio: il future a dicembre del Wti registra un rialzo dello 0,73% a 74,71 dollari al barile.