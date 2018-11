"Spread in recupero per 3 sedute". L'analisi di Longo (IG Markets)

L’apertura del governo italiano all’ipotesi di ritoccare gli obiettivi della manovra di bilancio 2019 piace ai mercati, che dopo settimane passate sotto pressione reagiscono ai toni più distesi da Bruxelles e da Roma con un deciso rimbalzo di indici e singoli titoli, a partire da quelli venduti con più decisione nelle ultime sedute come Saipem, Unicredit, Ubi Banca, Bper Banca e Banco Bpm, ma anche Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum, tutti in rialzo tra i 5 e i 6 punti percentuali in mattinata.





“Il rimbalzo è importante, sostenuto da forti volumi, ma è ancora presto per associarlo a qualcosa di più strutturale”, mette le mani avanti Vincenzo Longo, market strategist di IG Markets, che sottolinea come è probabile “che il recupero possa andare aventi altre due o tre sedute”, ma perché esso possa consolidarsi e trasformarsi in una ripresa del trend ascendente sarà necessario che il governo italiano traduca in provvedimenti concreti le caute aperture di queste ultime ore e che il movimento sia accompagnato da un analogo recupero degli altri indici borsistici principali. Questo richiederà a sua volta, secondo l’esperto, “che vengano superate due incertezze che tuttora pesano sui mercati: l’esito dello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina e un accordo sulle modalità con cui si concretizzerà la Brexit”.





Nel primo caso il possibile incontro tra Donald Trump e Xi Jinping ipotizzato a margine del G20 di Buenos Aires (in calendario dal 30 novembre al primo dicembre prossimi) “non è stato ancora ufficializzato al momento”, mentre i toni tornano a farsi piuttosto accesi “con minacce di boicottaggio dei prodotti da entrambe le parti in caso di mancato accordo”.

L’alternanza di irrigidimenti e aperture è spesso stata caratteristica della tattica negoziale di Trump, ma alcune delle richieste del presidente americano, come quella che mira a tutelare l’innovazione “made in Usa” dalla crescente competizione cinese, difficilmente potranno essere accolte da Pechino, mentre stanno già causando contraccolpi negativi alle stesse corporation americane del settore.





Per lo strategist di IG Markets “occorrerà attendere almeno il fine settimana per valutare gli sviluppi”, prima che i mercati possano eventualmente prezzare il venir meno del rischio di una guerra commerciale che avrebbe un impatto negativo anche sui mercati europei e su Piazza Affari. Idem per quanto riguarda l’altra grande fonte di incertezze di questi ultimi mesi, la Brexit: “Mentre non sembra che ancora vi siano i numeri per un voto di sfiducia nei confronti di Theresa May, l’accordo raggiunto con l’Unione europeo potrebbe non ottenere il voto di ratifica il prossimo 7 dicembre”, riportando in alto mare i negoziati sulle modalità di uscita della Gran Bretagna dalla Ue nel marzo del prossimo anno.

A quel punto “le possibilità di un mancato accordo, attualmente tra il 25% e il 30%, aumenterebbero” e tutti i mercati europei ne risentirebbero. Quello che invece sembra poco probabile è che si vada ad un secondo referendum: “L’ipotesi appare al momento residuale, anche perché creerebbe un pericoloso precedente” nota Longo, rendendo ancora più incerta in futuro la sigla di accordi tra Regno Unito e Unione europea. Meno improbabile restano elezioni politiche anticipate per cercare di superare un empasse che rischierebbe altrimenti di paralizzare l’azione del governo inglese.

In conclusione, Piazza Affari ha tutti i motivi per recuperare terreno, visto il restringimento dello spread (che stamane torna sotto il 2,9% contro Bund, mentre i Btp recuperano terreno anche contro i titoli di stato di Portogallo, Spagna e Francia), ma è difficile pensare che potrà disallinearsi rispetto all’andamento dei principali mercati mondiali. Piaccia o non piaccia, l’Italia si a livello economico sia di andamento dei propri mercati finanziari resta legata all’evolversi dello scenario macroeconomico e geopolitico mondiale. Per ora, insomma, godiamoci il rimbalzo, tra qualche giorno vedremo se potrà assumere tratti più strutturali o meno.

Luca Spoldi