Spread in rialzo a 248, Piazza Affari -0,49%

Chiude in rialzo lo spread BTp/Bund che sul finale di seduta torna a puntare la soglia dei 250 punti base soprattutto in virtu' degli acquisti sui titoli tedeschi. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari scadenza tedesco ha infatti terminato la giornata a 248 punti base, in rialzo dai 245 punti della chiusura di venerdi' scorso. Stabile, invece, il rendimento del decennale italiano al 2,17% come nel finale di venerdi'.

Seduta nel segno della cautela per le Borse europee, che attendono l'avvio del G20 di Osaka, venerdi', e l'atteso vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader cinese Xi Jinping, che potrebbe portare a una schiarita nella guerra commerciale in corso tra le due superpotenze. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,49%, ma la variazione al netto delle cedole staccate da sei big (Prysmian, Hera, Snam, Poste, Terna ed Exor) sarebbe pari a -0,2%. Maglia nera di giornata e' stata Francoforte, zavorrata dal profit warning di Daimler. Tra le blue chip milanesi si sono invece messe in luce Leonardo (+2,68%), Campari (+2,62%) ed Atlantia (+2,1%). Sul mercato dei cambi, euro in lieve rialzo a 1,1396 dollari (1,1369 ieri in chiusura) e 122,31 yen (121,99), mentre il rapporto dollaro/yen e' stabile a 107,31 (107,32). In ribasso il prezzo del petrolio dopo la recente corsa legata alle tensioni tra Usa e Iran: il future agosto sul Wti cede lo 0,7% a 57,03 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde l'1,23% a 64,40 dollari.