Spread poco mosso a 272. Piazza Affari +0,11%

BTp: spread chiude poco mosso a 272 p.b., rendimento decennale al 2,49% - Chiusura in rialzo frazionale per lo spread di rendimento tra BTp e Bund. In chiusura il differenziale tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco si e' attestato a 272 punti base, in lieve aumento dai 271 p.b. del closing della vigilia. Poco mosso anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha terminato la seduta 2,49%, invariato rispetto alla chiusura della vigilia.

Borsa: chiude a +0,11%, piatta Fca, bene energetici, sale Tod's - Seduta altalenante per la Borsa valori che dopo una mattinata ben intonata ha corretto al ribasso il proprio andamento, in scia anche alle dichiarazioni di Mario Draghi che, a proposito delle richieste dell'Ue all'Italia, ha auspicato che il piano del governo per il rientro del debito "deve essere credibile". Alla fine, bilanciando i due tronconi della giornata, il Ftse Mib finale si e' assestato a quota 20.177 punti (+0,11%); stesso parziale per l'All Share (+0,11%). Sulla parita' Fca (+0,09% a 11,71 euro per azione) dopo il fallimento del progetto di fusione con Renault per l'"ingerenza" del governo francese. In calo Telecom Italia (-2%) e Juventus Fc (-2,27%); nel lusso Ferragamo ha guadagnato l'1,53% e Tod's lo 0,81% dopo che e' diventata ufficiale la notizia che l'imprenditore statunitense di origine calabrese, Rocco Commisso, ha rilevato la Fiorentina dai fratelli Della Valle. Positivi gli energetici (Eni +0,23%, Enel +1,40%); misti i finanziari con Unicredit a -1,11%, Generali +0,35%, Intesa Sanpaolo -1,28%.