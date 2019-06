Spread oltre 280 punti dopo la decisione dell'Ue, Milano amplia le perdite

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sale a 283 punti, dai 275 punti dell'apertura, dopo che la Commissione Ue ha considerato giustificata la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, che "non ha rispettato il criterio del debito". Il rendimento del decennale sale al 2,606%.

Borse europee: positive, Milano accresce perdite dopo Ue

Le Borse europee restano positive, mentre Milano amplia le sue perdite, dopo che la Commissione Ue ha considerato giustificata la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, che "non ha rispettato il criterio del debito". Gli altri listini guardano all'intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell, che i mercati interpretano come una spinta verso la riduzione dei tassi Usa. C'è attesa per il Beige Book della Fed che verrà diffuso stasera. Milano perde lo 0,72%. Parigi segna +0,69%, Londra +0,48% e Francoforte +0,57%.