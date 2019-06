Spread sopra 290, poi scende a 277. Piazza Affari sopra la parità

Chiusura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund mentre la guerra commerciale tra Usa e Cina tiene ancora banco e scatena la volatilita' sui mercati finanziari globali con l'Europa che chiude comunque in positivo grazie alla tenuta di Wall Street.



Sul mercato secondario dei titoli di Stato, dopo un avvio in rialzo in attesa della conferenza stampa del premier Conte che dovrebbe tradursi in un ultimatum ai due alleati di governo per mettere da parte tutte le divisioni esistenti, lo spread ha invertito rotta e, a metà seduta, oscillava intorno a quota 280 punti base. In chiusura il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il pari durata tedesco ha consolidato la discesa sotto quota 280 punti base attestandosi a 277 punti base, dai 286 punti del finale di venerdi'. In netta flessione anche il rendimento del Btp decennale benchmark che, al termine della seduta, viene indicato al 2,58% dal 2,66% del riferimento precedente.

Nel week end Pechino ha diffuso un "libro bianco" sul contenzioso dei dazi lasciando cosi' intendere come una soluzione sia ancora lontana: cosi' i listini hanno vissuto una seduta in altalena mentre la manifattura americana, a maggio, ha fatto registrare l'andamento peggiore dal 2009. A Piazza Affari, che chiude a +0,25% spiccano Diasorin (+4,1% dopo la promozione di Merrill Lynch) e i petroliferi, a partire da Tenaris (+2,8%) e Saipem (+2,3%) grazie al rialzo del greggio, in rialzo dello 0,7% a Wall Street con il Wti a 53,8 dollari al barile.



Acquisti anche su Leonardo (+2,3%) ed Eni (+1,7%). In coda al listino tutto il comparto bancario, la Juventus (-2,7% in attesa della fine del tormentone sul nuovo allenatore) e Fca (-0,5%) sulle condizioni richieste dal Governo francese per la fusione con Renault. Sul mercato valutario, l'euro risale a 1,12 dollari (da 1,1169 di venerdi' sera) e a 121,43 yen (da 120,96). Dollaro/yen a 108,39 (108,29).