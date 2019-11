Stagione invernale 2019-2020: viaggio tra novità e sostenibilità

I Campionati del Mondo di sci alpino 2021 sono alle porte: le Finali di Coppa del Mondo fungeranno da prova generale. Tante e importanti le novità: Dolomiti Superski e Fondazione Cortina ce ne hanno parlato. All’evento presente anche Kristian Ghedina, ambassador FC2021.



Giacobbi, AD di Fondazione Cortina 2021: "Lasceremo al territorio un'eredità sostenibile".

Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “I Campionati mondiali che si svolgeranno a Cortina nel 2021 costituiscono l’evento sportivo invernale italiano più importante: Fondazione Cortina sta lavorando per la preparazione della gara, iniziata da molto tempo. I lavori sulle piste sono terminati e l’estate prossima verranno finiti gli ultimi lavori. A marzo 2020 ci saranno le Finali di Coppa del mondo, le prove generali per i mondiali. Questi eventi porteranno investimenti, miglioramenti sulle piste e sugli impianti che avranno una ricaduta sull’economia della valle con la ristrutturazione di alberghi e ristornati, con un dinamismo e una crescita nuovi. La partnership con Dolomiti Superski è importante: Cortina è una della 12 vallate del Dolomiti Superski; abbiamo in comune l’obiettivo di promuovere la montagna, gli sport invernali. La sostenibilità è fondamentale: in un ambiente tanto delicato, ci vuole grande attenzione a tutti gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. L’eredità che lasceremo sarà costituita da piste, impianti migliorati e dalla fibra. Stiamo mettendo assieme un team di giovani che rimarrà una risorsa”.



Lazzari, Presidente di Dolomiti Superski: "Il nostro sforzo parte dalla progettazione".