Standard Ethics alza il rating di sostenibilità di Banca Generali

La Banca sembra essere in linea con la maggior parte delle strategie internazionali di sostenibilità e le politiche del Gruppo Assicurazioni Generali sono coerenti

Standard Ethics ha aggiornato il rating di Banca Generali da "EE-" a "EE"

La banca è una componente dell'Indice SE Italian Banks e dell'indice SE Italian. Banca Generali, parte del Gruppo Assicurazioni Generali, è una banca che opera nel sistema integrato distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi. La sua relazione ESG (ambientale, sociale e di governance) è in linea con le migliori pratiche europee con pertinenti riferimenti a strategie internazionali di sostenibilità - riferimenti inclusi anche in altre società documenti. Le politiche della Banca sembrano essere avanzate in numerosi settori, come: quello ambientale ordine del giorno; condivisione delle informazioni con il mercato e dialogo con gli investitori; gestione delle risorse umane; welfare aziendale; uguaglianza di genere all'interno dell'alta direzione; prevenzione delle pratiche scorrette; gestione del rischio e controllo; dematerializzazione e finanziamento ESG. La Banca sembra essere in linea con la maggior parte delle strategie internazionali di sostenibilità e, nonostante il indipendenza delle singole società, le politiche del Gruppo Assicurazioni Generali sono coerenti.