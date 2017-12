StarTIP entra in Alkemy con il 7,9%

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” - MI) – investment / merchant bank indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e la sua controllata al 100% StarTIP S.r.l. (“StarTIP”) comunicano di aver sottoscritto in sede di collocamento IPO 425.000 azioni di Alkemy S.p.A. per un investimento di circa 5 milioni di euro arrivando a detenere una quota di quasi l’8%, diventando così uno dei maggiori azionisti. In data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Alkemy S.p.A. Alkemy ha l’obiettivo di supportare il top management di aziende italiane e straniere di medio-grandi dimensioni nei processi di trasformazione digitale dell’impresa, dei relativi modelli di business e di interazione con i consumatori, attraverso l’ideazione, la pianificazione e l’implementazione di soluzioni innovative e progetti funzionali allo sviluppo e al rinnovamento del loro business.

Il portafoglio di Alkemy conta oltre 128 clienti distribuiti su diversi settori di attività tra i quali importanti player appartenenti a differenti settori industriali. La consolidata esperienza di collaborazione con il top management di Alkemy e la possibilità di mettere a disposizione del proprio network tale ulteriore competenza costituiscono l’asse portante di questo nuovo investimento. Tale operazione si è svolta nell’ambito del progetto innovazione e digitale che prevede la concentrazione in StarTIP di tutte le partecipazioni operanti nell’area delle start-up, del digitale e dell’innovazione – tra cui Digital Magics, Talent Garden, Telesia ed altre, società che hanno già superato la fase di early – stage. A questo progetto sono dedicati 100 milioni di euro, da investirsi in ulteriori iniziative in tali settori, convinti che l’unicità e la peculiarità del gruppo TIP, del proprio network di imprenditori, family office e delle proprie partecipate possano supportare notevolmente l’accelerazione dello sviluppo di realtà veramente innovative.