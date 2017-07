State Street, Melissa Ballenger Cfo per l’area EMEA

State Street Corporation (NYSE: STT) annuncia la nomina di Melissa Ballenger come nuovo chief financial officer per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA). Con sede a Londra, Ballenger riporterà a Eric Aboaf, global CFO di State Street, e a Jeff Conway, chief executive officer di State Street per l’area EMEA.

Ballenger porta in State Street una notevole esperienza professionale e ha recentemente ricoperto la posizione di chief business control officer per Santander Bank negli Stati Uniti, dove era anche CFO. In precedenza è stata executive financial controller e financial officer presso TD Bank, MasterCard Worldwide, Washington Mutual Bank e Freddie Mac.

Ballenger si occuperà degli aspetti relativi al finance, alla tesoreria, al real estate e al procurement per l'area EMEA, mantenendo la supervisione di tutte le funzioni di gestione finanziaria e controllo delle linee di business e delle società del gruppo nella regione. Avrà, inoltre, un ruolo chiave nell’avanzamento del progetto Beacon, l’iniziativa pluriennale di State Street nell’ambito della digitalizzazione.

“L’area EMEA è una regione fondamentale per la crescita di State Street, visti i trend positivi del PIL e le aspettative economiche nella regione. La grande esperienza di Melissa rafforzerà ulteriormente la nostra offerta e ci consentirà di continuare ad espandere la nostra presenza nella regione e approfondire le relazioni con i clienti”, ha commentato Aboaf.



“Siamo lieti di dare il benvenuto a Melissa, che apporterà un eccellente contributo alla nostra organizzazione, in particolare nell’avanzamento del progetto Beacon, che ci permetterà di offrire soluzioni innovative ai nostri clienti, un migliore time-to-market e sistemi e piattaforme end-to-end sempre più integrati”, ha dichiarato Conway.



Mark Keating, che ricopriva precedentemente la carica di CFO per l’area EMEA, rimane in State Street e ritorna a Boston dopo il passaggio di consegne con Melissa Ballenger al fine di garantire un agevole trasferimento di responsabilità.