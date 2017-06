Stefanel torna di moda in Borsa. Ma il vero rilancio è ancora lontano

Stefanel, marchio celebre ma un po’ acciaccato della moda italiana, balza in Borsa, restando sospeso al rialzo per gran parte della seduta a 23,9 centesimi di euro per azione, il 20% abbondante più della vigilia. Merito della conferma che anche Mps e Unicredit hanno provveduto oggi a sottoscrivere l’accordo per la ristrutturazione del debito ed il rafforzamento patrimoniale della fashion house nordestina, accordo già sottoscritto ieri da Banco Bpm, Bnl, Intesa Sanpaolo e Credito Fondiario, quest’ultima controllata dai fondi Elliott, oltre che da Giuseppe Stefanel, da Attestor Capital e da Oxy Capital.





E’ la conferma che, finalmente, anche i creditori sono d’accordo sulla complessa operazione di ristrutturazione che dovrebbe consentire il rilancio del gruppo veneto. Mancano infatti solo le firme delle locali Bpvi e Veneto Banca, che a causa delle note vicende hanno chiesto e ottenuto una proroga sino al 21 luglio 2017 per aderire all’accordo, ma col via libera di Consob all’esenzione dall’obbligo di Opa il passaggio di consegne, e del controllo del gruppo, tra l’ex paròn Bepi e i fondi americani di Attestor Capital (attraverso la società Trinity) per cercare di tornare ai vecchi fasti è cosa fatta.

Grazie all’accordo, Trinity e Oxy (per 11,25 milioni), alcune delle banche creditrici (per 12,5 milioni) e Bepi Stefanel (per 1,25 milioni) erogheranno 25 milioni di euro a titolo di “finanza post omologa”, anche per rimborsare il prestito di 10 milioni di euro già erogato da Trinity a titolo di “finanza d’urgenza” e finora garantito da un pegno sul 100% della Interfashion Spa (che sarà trasferito a garanzia del nuovo finanziamento). Una parte delle banche consoliderà il debito nei confronti di Stefanel per 67 milioni, da restituire a fine 2022, mentre altri 3,85 milioni di indebitamento ipotecario sarà riscadenziato con rimborsi tra il giugno 2020 e il dicembre 2024.





Altri 25 milioni di euro di crediti saranno ceduti da parte di alcune banche finanziatrici ad una newco, River 3, interamente detenuta da Trinity e Oxy e la successiva conversione di tale credito, rispettivamente, in nuove azioni Stefanel e in “strumenti finanziari partecipativi” che verranno emessi dalla medesima società. Infine River 3 emetterà strumenti finanziari partecipativi che verranno assegnati a una parte delle banche creditrici e a Giuseppe Stefanel e che riconosceranno loro alcuni diritti patrimoniali e amministrativi. Ma come sta andando il business di Stefanel?

Il 2016 si è chiuso con ricavi in calo a poco più di 134 milioni (dagli oltre 156,6 milioni del 2015), un Ebitda adjusted (margine operativo lordo rettificato) negativo per 10,5 milioni (contro i 364 mila euro di utile dell’anno prima) e un risultato netto in rosso di oltre 25,3 milioni (dai circa 7,7 milioni di perdita dell’esercizio precedente). Il tutto a fronte di un indebitamento salito da 82,2 a 84,7 milioni di euro e di un patrimonio netto che dai 2,3 milioni di fine 2015 era diventato negativo per 23,7 milioni. La situazione, insomma, era grave e non più a lungo sostenibile senza intervenire, anche se le banche (nonostante alcuni parametri previsti nell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento già siglato nel 2014 non fossero stati rispettati) non hanno fatto venir meno il proprio supporto al gruppo, tanto che a fine aprile l’indebitamento era ulteriormente salito a 92 milioni di euro netti (di cui oltre 90 milioni netti a breve termine), anche se nel novembre dello scorso anno.

