Steinhoff travolto dallo scandalo. Il gruppo rivale di Ikea crolla

Lo scandalo contabile che ha travolto Steinhoff International Holdings sta mettendo a dura prova il gruppo sudafricano. I titoli hanno perso quasi il 90% dall'inizio dello scandalo: il gruppo di arredamento e articoli per la casa, conosciuto in Italia con il marchio Conforama, è quotato anche a Francoforte. Moody's ne ha tagliato il rating di quattro livelli nei giorni scorsi, portandolo a livello 'junk', segnalando le "incertezze e le implicazioni per la liquidita' della società e la struttura del debito". In pochi giorni, secondo le stime di Bloomberg, sono stati bruciati 10,3 miliardi di capitalizzazione. Le autorita' del Sud Africa nei giorni scorsi hanno aperto un'inchiesta su Steinhoff per irregolarita' contabili. La societa' ha annunciato le dimissioni del ceo Markus Jooste e poi l'intenzione di sostenere la propria liquidita' con cessioni per 1 miliardo di euro, valutando la possibilita' di recuperare altri 6 miliardi di euro da attivita' non in Sud Africa.