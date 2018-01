Stm, utili e ricavi in aumento. Bozotti lascia, Chery ceo e presidente

STMicroelectronics annuncia ricavi netti per il 2017 di 8,35 miliardi di dollari, in aumento del 19,7% rispetto all'anno precedente con una crescita sincronizzata delle famiglie di prodotto Utile netto per il 2017 di 802 milioni di dollari, free cash flow di 338 milioni di dollari i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'anno 2017 Nel quarto trimestre i ricavi crescono del 15,5% su base sequenziale a 2,47 miliardi di dollari e margine lordo al 40,6%, entrambi al di sopra del punto intermedio della guidance di ST. Reddito operativo del quarto trimestre a 408 milioni di dollari, margine operativo al 16,5% (AGI) Gaa

Stm: Bozotti lascia, Chery prossimo presidente e Ceo

Il president & Ceo di St Carlo Bozotti lascia, il suo mandato si concludera' al termine dell'assemblea generale annuale degli azionisti per perseguire altre opportunita' personali. Lo rende noto STMicroelectronics aggiungendo che il deputy Ceo Jean-Marc Chery e' stato proposto come membro unico del Consiglio di Gestione all'assemblea e prossimo president & Ceo. La societa' ha annunciato anche l'addio di Carlo Ferro, Chief Financial Officer e Presidente di Finanza, Affari Legali, Infrastruttura e Servizi. Ferro rimarra' Presidente della consociata italiana di ST fino alla fine del 2018.