Stress test, nessun rischio per le banche. E ora le nozze di Mps e Carige

Conto alla rovescia a Piazza Affari in vista dell’esito degli stress test sulla solidità di 37 banche “sistemiche” europee da parte dell’Eba, l’autorità bancaria europea. Venerdì a mercati chiusi (dalle 18.00) saranno resi noti i risultati, che per l’Italia riguarderanno in particolare Unicredit, Intesa SanPaolo, Banco-Bpm e Ubi Banca, mentre non sono stati fatti oggetto d’analisi altri due istituti che gli investitori giudicano “a rischio ricapitalizzazione” come Banca Carige e Banca popolare di Bari, come pure Mps, già oggetto di una ricapitalizzazione precauzionale lo scorso anno che ha portato il Tesoro oltre il 68% nel capitale.





Posto che Intesa Sanpaolo (ma anche Unicredit) non sembra avere nulla da temere, si tratterà comunque di un test importante, dato che dalla prima bozza del contratto di governo Lega-M5S a oggi i titoli del settore hanno perso mediamente oltre un terzo della propria capitalizzazione di borsa: eventuali bocciature da parte dell’Eba in merito alle adeguatezze patrimoniali potrebbero infatti innescare ulteriori vendite su un settore da cui gli investitori stanno prendendo sempre più le distanze, anche se nessuno sembra attendersi nell’immediato nuove richieste di capitali da parte del settore.

Molti analisti finanziari hanno infatti già sottolineato come essendo effettuati sui bilanci 2017, ossia su dati ormai molto distanti dalla situazione corrente specie per le banche italiane, da qualche mese non più alle prese col problema delle sofferenze (di molto calate rispetto ai picchi di un paio d’anni fa) ma con l’allargamento dello spread e il conseguente rialzo dei costi di rifinanziamento.

Gli stress test dunque non dovrebbero far emergere criticità significative, ma questo potrebbe non essere motivo di particolare sollievo perché gli investitori stanno già guardando altro. In uno studio, ad esempio, il Credit Suisse stima che un allargamento dello spread Btp- Bund sopra il 3,38% porterebbe l’indice di solidità patrimoniale Cet1 sia di Banca Carige sia di Mps al di sotto dei minimi richiesti dalla Bce, eppure dagli stress test questo non potrà essere evidenziato in alcun modo.

Nel frattempo, inoltre, lo scenario del credito in Italia sta già mutando, con una nuova stretta in atto che sembra aver contribuito alla frenata della crescita italiana testimoniata clamorosamente da una crescita nulla del Prodotto interno lordo nel corso del terzo trimestre dell’anno. Questo, semmai, potrebbe essere il vero problema, dato che gli stress test vengono realizzati prendendo in ipotesi due scenari: una ipotesi normale, in cui si valuta come le banche reagirebbero a fronte di un quadro economico in linea con le ultime ipotesi della Bce, ed un’ipotesi “avversa”, che per le banche italiane prevede un calo cumulato del Pil tra il 2018 e il 2020 del 2,7%, un nuovo crollo dei prezzi del settore residenziale del 12% e del 14% per il settore commerciale.

A fronte di una simile “ecatombe”, si ipotizza inoltre una caduta dei mercati azionari del 35% nel 2018, del 31% nel 2019 e del 25% nel 2020. L’ipotesi avversa è oggettivamente alquanto “pessimistica” e stante le indicazioni attuali non dovrebbe verificarsi almeno per quanto attiene al 2018, ma se le cose dovessero mettersi al peggio il governo ha già assicurato che troverà il modo per intervenire.

Sul come la discussione sembra ancora aperta all’interno dello stesso governo. Al riguardo sul mercato si avanzano ipotesi che vanno dalla “riscoperta” dei Monti- Tremonti Bond già utilizzati (non propriamente con esiti felici) per Mps, al lancio di nuove ricapitalizzazioni prudenziali (che però avrebbero il difetto di pesare sul debito pubblico), fino alla realizzazione di nuove fusioni per cercare di rafforzare i gruppi bancari risultanti.

Un’ipotesi che nel caso di Mps ha portato a far circolare voci relative possibili “pretendenti” dell’istituto senese, da Ubi Banca a Banco Bpm, fino a Bper Banca, senza tuttavia che sia mai giunta conferma anche solo di un concreto interesse. Dopo le 18.00 di venerdì prossimo forse qualcosa si muoverà? A presto la risposta.

Luca Spoldi