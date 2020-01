“Studio Re Media Relations è stata scelta da Moët & Chandon - la Maison, fondata nel 1743, che ha saputo condividere la magia dello champagne nel mondo - per le attività lifestyle di ufficio stampa, pubbliche relazioni e digital pr. Studio Re affiancherà Moët & Chandon nello sviluppo di una strategia di comunicazione volta a rafforzare la brand awareness e a valorizzare l’offerta del marchio, ottimizzando così il suo posizionamento in uno scenario di mercato in costante evoluzione. La partnership nasce dall’esigenza di creare interazione con i target di riferimento, stimolando un dialogo che - facendo leva sul DNA della marca - possa coinvolgere al meglio stampa, influencer e community di spicco.