Stx-Fincantieri, Ecr Group: presentata interrogazione alla commissione Ue

Dichiarazione congiunta della delegazione italiana del gruppo europeo Conservatori e Riformisti (vicepresidente Raffaele Fitto e gli onorevoli Remo Sernagiotto e Stefano Maullu): "La fusione Stx-Fincantieri è un accordo siglato quasi un anno fa dai rispettivi Governi (Francia-Italia), anche con il nullaosta dell’Unione Europea. Per questo non capiamo perché a distanza di tanto tempo l’Antitrust UE, apra una procedura d’inchiesta per accertare se si sia di fronte a un’ipotesi di concorrenza sleale. La sensazione è che, invece, si sia di fronte a un’operazione politica contro l’Italia.

Per questo motivo come delegazione italiana ECR presenteremo un’interrogazione alla Commissione Europea perché faccia chiarezza una volta per tutte su una fusione già acquisita".