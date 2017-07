Stx, Fitoussi attacca Macron: "Una decisione incomprensibile"

"Una decisione incomprensibile". Non usa mezzi termini Jean Paul Fitoussi per definire la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di procedere con la nazionalizzazione temporanea di Stx. "Ha fatto una mossa non europea, contraddicendo quello che ha detto in campagna elettorale", spiega l'economista, auspicando che "la settimana prossima si trovi un accordo con Fincantieri e con il governo italiano".

Il problema secondo Fitoussi è che la posizione di Parigi non ha fondamento da un punto di vista industriale. La richiesta francese di avere una partecipazione paritetica al 50% tra Italia e Francia "non è pragmatica, perché l'impresa diventerebbe ingovernabile". Ma l'economista francese si chiede proprio quanto ci sia di industriale e quanto di politico nell'impostazione di Macron. "Sembra una mossa destinata alla politica interna, a tranquillizzare i francesi preoccupati per i posti di lavoro, ignorando che l'accordo chiuso da Hollande con Fincantieri offriva tutte le garanzie necessarie", spiega.

La priorità, prosegue, "dovrebbe essere quella di costruire campioni europei, oppure ognuno resta nelle proprie frontiere e si disintegra l'Europa". Fitoussi insiste su una decisione che torna a definire incomprensibile. A meno che non ci siano ragioni non note. "Forse ci sono cose che non so, forse ci sono casi di imprese francesi che hanno problemi in Italia...". Pensa a Vivendi-Mediaset? "No, anche perché quando Hollande ha preso la sua decisione e firmato l'accordo con Fincantieri, la partita di Vivendi era già in corso".

Fitoussi parla ancora di "un braccio di ferro" che sembra sostenuto da "motivazioni politiche e non economico-industriali". E conclude: "auspichiamo si possa comunque trovare un accordo la prossima settimana".