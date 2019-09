Su Affari il progetto per la ICO Valley della senatrice Virginia Tiraboschi

Su Affaritaliani.it il progetto per la ICO Valley (Ivrea, Canavese, Olivetti) della senatrice Virginia Tiraboschi

A livello mondiale, il nostro Paese è terzo, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, per notorietà. La conoscenza dell’Italia si fonda su più aspetti:

→ qualità della vita

→ immenso patrimonio culturale, architettonico e ambientale

→ creatività, moda e design, manifattura

→ varietà e ricchezza dell'offerta eno-gastronomica e culturale

→ attenzione e cura dell'ambiente

Gli imprenditori delle piccole e medie imprese e gli artigiani spesso promuovono in autonomia le eccellenze italiane, con modesti risultati, perché non adeguatamente supportati dal Sistema Paese. Queste imprese, che rappresentano il meglio dell’industria creativa italiana, contribuendo per il 90% al PIL nazionale, possono ulteriormente incrementare le esportazioni e migliorare insieme al turismo, la nostra bilancia commerciale se supportate dalle tecnologie e dai servizi digitali.



Olivetti, uno dei dieci marchi di aziende italiane più noti al mondo, rappresenta un luogo fisico, iconico e univoco per architettura industriale, così come un nuovo concetto di impresa etica, che può diventare la protagonista della quinta rivoluzione industriale e del rinascimento manifatturiero, valorizzando il Made in Italy attraverso le tecnologie innovative e i servizi digitali.

Il progetto ICO Valley prevede:

→ Una fiera permanente e una piattaforma multimediale di promozione del Made in Italy, terzo marchio più conosciuto al mondo dopo Coca Cola e Visa

→ Una piattaforma digitale del Made in Italy, dotata di servizi di logistica

→ Un’Accademia Nazionale del Digitale per formare i protagonisti della quinta rivoluzione industriale

→ Un Hub tecnologico delle migliori start up italiane per superare lo storico mismatch tra mondo della scuola e del lavoro

→ Un luogo fisico di condivisione e sperimentazione delle attività degli artigiani digitali

→ Un grande spazio per un data center italiano ed europeo

→ Un territorio in cui far nascere con il 5G la smart city per integrare ospedali, ambulanze, traffico urbano, nettezza urbana, servizi energetici, municipi, etc.

La cultura Olivetti, come qualità di progetto, di prodotto, di processo, di innovazione tecnologica e del “saper fare” italiano, che con etica e lungimiranza ha sempre posto al centro lavoratori e cittadini nell’impresa e nella comunità, è pienamente legittimata a promuovere le risorse e le eccellenze del Made in Italy.

Un modello da esportare e del quale diventare orgogliosamente protagonisti dell’Italia delle Comunità, in cui l’impresa, con i suoi azionisti, lavoratori e cittadini si impegnano a creare valore per tutti, condividendo l’ obiettivo comune di generare ricchezza e benessere attorno alla persona e al suo desiderio di realizzazione, avendo cura del territorio e dell’ambiente circostanti.

