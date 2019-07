Su Tim-Open Fiber spunta l'ipotesi Flash Fiber. Rumors

Dopo l’annuncio di fine giugno, che ha ufficializzato un accordo tra Telecom Italia Tim e i due soci paritetici di Open Fiber (Cassa Depositi e Prestiti e Enel) finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti, si sarebbe tenuto un paio di settimane fa un incontro allargato con gli gli advisor di tutte le società coinvolte.

Secondo quanto scrive il Sole24Ore uno dei punti ancora aperti sarebbe quello della valutazione di Open Fiber, che vede stime di parte molto distanti tra loro. Il quotidiano scrive poi che dal cda Telecom del 1° agosto possa uscire l’indicazione di utilizzare come veicolo Flash Fiber, la società controllata all’80% dal gruppo telefonico, con Fastweb al 20%, dedicata alla rete in fibra con la formula Ftth, acronimo di Fiber to the home, ossia fibra fino all’abitazione o ufficio dell’utente finale.