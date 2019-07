Superenalotto, Sisal vince la gara: sua la migliore offerta. I dettagli

Sisal è soddisfatta dell’esito della gara per l’aggiudicazione del SuperEnalotto e degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale. La Commissione incaricata, dopo un attento e approfondito esame, ha riconosciuto migliore l’offerta di Sisal, già Concessionario del più popolare gioco italiano. La nuova concessione prevede una durata di nove anni.

Sisal ha presentato la miglior offerta tecnica ottenendo 45 punti e la migliore offerta economica, ottenendo 55 punti; l’offerta prevede, tra le altre condizioni, il versamento “una tantum” di 222 milioni di euro e un aggio pari allo 0,5%.

“Sono estremamente soddisfatto e ritengo che Sisal sia il miglior Concessionario per la gestione del SuperEnalotto – ha dichiarato Emilio Petrone, CEO del Gruppo Sisal – Questo risultato ha un grande valore per la nostra Azienda, per la sua storia e per tutti i suoi dipendenti e giunge a valle di uno strutturato processo condotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Commissione di Gara.”