Swarovski, a Milano nasce il primo Crystal Studio dove puoi creare il tuo look

Swarovski sta ridefinendo il retail con l’introduzione del nuovo concetto Crystal Studio in selezionate località nel mondo

La serie di nuove aperture, nel corso del 2019 e del 2020, segna un importante traguardo nella strategia retail del brand

Questo nuovo e innovativo Store Concept segue l’ultimo aggiornamento di design introdotto dieci anni fa e apre la strada a una nuova fase dell’esperienza retail di Swarovski

In qualità di destinazione moda a livello mondiale e sede di Studio Urquiola, il team di creative design del nuovo Store Concept, Milano è stata la scelta indiscussa per questa prima apertura. Sarà seguita dalle aperture a Parigi, metropoli fashion con forti legami con il brand, e Shanghai e Beijing, tutte località chiave per l’innovazione e la creatività nel settore del fashion retail.

Basato sull’idea del Crystal Studio, concepito come un ambiente dinamico e creativo, il nuovo Store Concept di Swarovski eleva l’atmosfera in-store offrendo un’esperienza memorabile, altamente interattiva e social. Ricco di elementi riconducibili all’iconico DNA di Swarovski, tra cui glamour, esperienza e innovazione, il Crystal Studio colloca il cliente e le sue esigenze specifiche al centro dell’esperienza, incoraggiando sperimentazione, creatività e spontaneità. I touch point digitali interattivi dell’intero store puntano non solo a migliorare il processo di acquisto, ma anche a creare uno spazio accogliente, permettendo ai clienti di immergersi nello scintillante mondo di Swarovski.

Il nuovo Store Concept offre un’estetica di alto livello, che esprime l’essenza del brand in ogni suo aspetto. Materiali e colori giocano un ruolo fondamentale nel design, con una scelta di materie prime che richiama l’atmosfera di uno “studio”, con un immediato contrasto creato da una palette cromatica calda e incantevole. Sul pavimento piastrellato in porcellana grigia, gli espositori si presentano come vetrine aperte e modulari definite da una rete metallica in una raffinata tonalità oro rosa, garantendo una maggiore enfasi all’esposizione del prodotto.

Il cuore dell’esperienza di shopping è lo Sparkle Bar, una postazione coinvolgente dove i clienti possono dedicare tempo a scoprire nuovi prodotti, creare nuovi look con i gioielli con la consulenza degli esperti Swarovski in-store, ed esplorare virtualmente le parure. All’interno di questo spazio curato nei minimi dettagli, ogni cliente può creare il proprio look unico ed esclusivo. I consumatori sono incoraggiati a toccare e provare i prodotti utilizzando gli specchi che offrono diverse possibilità di illuminazione e ad esplorare, attraverso gli screen digitali, i consigli di stile proposti dalle influencer della community di Swarovski. Lo Sparkle Bar offre persino una postazione di ricarica wireless per smartphone da utilizzare durante lo shopping. Sono inoltre disponibili differenti carte regalo, per gli acquisti per amici, partner o per sé stessi.

Robert Buchbauer, Chairman dell’Executive Board e CEO di Swarovski Consumer Goods Business, ha commentato: “Innovazione, creatività e il consumatore sono il centro di questo nuovo ed entusiasmante Store Concept. Prima di iniziare a lavorare sull’estetica, abbiamo pensato alla funzionalità: l’ambizione è quella di soddisfare le richieste digitali dei nostri consumatori, offrendo loro, al contempo, una shopping experience unica e coinvolgente con il brand.”

Soprattutto, il nuovo Store Concept è stato disegnato per soddisfare le esigenze dei consumatori in costante evoluzione di Swarovski, continua Robert Buchbauer: “Quando abbiamo sviluppato questo concept store, abbiamo cercato di apprendere il più possibile dai nostri consumatori e di far fronte alle loro esigenze. Dagli schermi digitali che soddisfano i clienti che desiderano selezionare rapidamente i prodotti, allo Sparkle Bar, dove i consumatori possono divertirsi a provare i prodotti per tutto il tempo che desiderano, pensiamo di aver creato un’esperienza in-store memorabile per tutti.”

“Il nuovo retail concept di Swarovski colloca davvero i clienti al centro, invitandoli a sperimentare e giocare con i nostri prodotti, cogliendo l’opportunità di mixare e abbinare gioielli, proprio come in uno studio creativo, ma in un ambiente progettato per integrare la dimensione fisica e quella digitale. Stiamo abbattendo la tradizionale distanza tra personale di vendita e consumatori, favorendo un dialogo continuo e interattivo”, ha aggiunto Michele Molon, EVP Omnichannel and Commercial Operations.

Patricia Urquiola, che ha disegnato il nuovo Concept Store per Swarovski, ha creato un contrasto tra colori vivaci ed elementi tattili, che si traduce in un’atmosfera frizzante e coinvolgente. Con la funzionalità e versatilità al cuore del design dello store, gli espositori a parete sono stati progettati per attrarre l’attenzione del cliente attraverso un’accurata selezione di prodotti esposti seguendo un “moodboard”, filo conduttore dello storytelling. L’iconico colore blu, omaggio a Swarovski, è evidente nel design dell’intero store, che combina materiali, finiture e motivi, tutti nella caratteristica tonalità del brand.

In aggiunta al nuovo store design, anche l’esposizione è stata reinventata per rivoluzionare l’esperienza di shopping, abbattendo la tradizionale distanza tra consumatori e staff Swarovski. Gli screen digitali sono integrati nel negozio e fanno da guida all’esperienza di shopping: a partire dagli schermi della vetrina del negozio, che catturano l’attenzione dei clienti, fino ai tablet interattivi che forniscono consigli di stile. I grandi schermi mostrano visual di ispirazione, contenuti di brand e campagne stagionali, creando un’esperienza in store contemporanea, fresca e coinvolgente.

Il nuovo Store Concept di Swarovski ha fatto il suo debutto ufficiale a Milano il 17 ottobre, seguito da store a Parigi, Shanghai e Beijing in apertura più tardi nel 2019. Per continuare gradualmente con i negozi MOB e MUB di Swarovski a livello globale a partire dal secondo semestre del 2020.