Tabacco, Bat sborsa 49,4 miliardi per Camel e Newport. Ecco il nuovo colosso

BRITISH AMERICAN TOBACCO ACQUISTA CAMEL E NEWPORT PER 49,4 MILIARDI

British American Tobacco (Bat), proprietaria tra ll'altro delle italiane Ms, sborsa 49,4 miliardi di dollari per assumere il pieno controllo di Reynolds American, la societa' che detiene Camel e Newport. Con questa operazione Bat acquista il 57,8% della societa' Usa che ancora non era in suo possesso. L'obiettivo di Bat, che controlla anche Lucky Strike, Dunhill, Kent e Rothmans, e' diventare leder del tabacco negli Stati Uniti.

NASCE IL NUOVO COLOSSO DEL TABACCO USA

L'operazione e' stata approvata dal cda dei due gruppi ed e' avvenuta in parte attraverso uno scambio di azioni e in parte cash. Per ogni azione Reynolds gli azionisti del gruppo Usa riceveranno 29,44 dollari cash e 0,5260 titoli Bat. Complessivamente Bat sborsera' 24,4 miliardi di dollari liquidi e 25 miliardi di dollari in azioni. Il premium rispetto al valore di chiusura delle azioni Reynolds e' del 26%. Bat gia' detiene il 42,2% del capitale di Reynolds, per il quale aveva pagato, a suo tempo, 47 miliardi di dollari. Bat diventa ora la numero uno del mondo del tabacco per fatturato e utili, mentre si attesta al terzo posto per numero di sigarette vendute, dietro al colosso pubblico cinese China National Tobacco Corporation (Cntc) e a Philip Morris International, che controlla Marlboro, L&M e Chesterfield.