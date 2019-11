Taranto, ArcelorMittal denunciata ai pm.Esposto in Procura dei commissari Ilva

A.Mittal: commissari depositano denuncia a pm Taranto - I commissari di Ilva questa mattina hanno depositato in Procura a Taranto un esposto denuncia con al centro "fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell'economia nazionale". Pertanto la richiesta alla Procura e' di verificare la sussistenza di ipotesi di reato. E' quanto si legge in un loro comunicato.

A.Mittal: sindacati, non fermeremo centrali elettriche - "I lavoratori delle centrali non procederanno ad alcuna fermata degli impianti e di conseguenza le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl Reti, Uiltec-Uil e Ugl-Chimici, rigettano al mittente la improvvida comunicazione aziendale". Lo annunciano i sindacati di categoria del settore elettrico in merito al cronopogramma di sospensione degli impianti comunicato da ArcelorMittal in seguito all'avvio della procedura di retrocessione dei rami d'azienda.

AncelorMittal: Landini, e' illegittimo spegnere gli impianti - "Quello che sta facendo AncelorMittal e' illegittimo perche' c'e' un accordo che va applicato. L'idea di spegnere gli impianti e' per noi inaccettabile". Il leader della Cgil, Maurizio Landini, risponde cosi' ai cronisti che gli chiedono un commento alla vicenda ex Ilva a margine della manifestazione unitaria dei pensionati "Invisibili No!" al Circo Massimo. "Noi non saremo complici di una scelta del genere - continua Landini -. Troveremo tutti i modi e le forme possibili perche' i lavoratori vogliono produrre acciaio senza inquinare e senza chiudere gli impianti. Diciamo a Mittal con forza, che all'incontro di ieri non c'era, che deve tornare al tavolo di trattativa con sindacati e governo".

ArcelorMittal: acquista gruppo indiano Essar Steel per 6 mld - ArcelorMittal si appresta a investire quasi sei miliardi di dollari in India affacciandosi cosi' sul secondo mercato dell'acciaio piu' grande del mondo. L'azienda ha vinto la battaglia legale per l'aggiudicazione del gruppo siderurgico indiano Essar Steel, in procedura fallimentare, con il via libera della Corte suprema per completarne l'acquisto da 5,8 miliardi di dollari. Secondo alcuni media di Mumbai, il passaggio di proprieta' potrebbe arrivare per la fine del 2019.