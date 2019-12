Tartaglia, CDP: "ELITE Basket Bond Lombardia finanzia le imprese lombarde"

Al via ELITE Basket Bond Lombardia, il programma da 100 mln di euro che CDP e Finlombarda hanno lanciato, coadiuvate da Banca Finint, per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde.

Ad inaugurare il programma sono due campioni italiani del segmento "mid corporate", che hanno emesso due minibond (a tasso fisso e di durata pari a 9 anni) e potranno raccogliere risorse complessivamente pari a 17 milioni di euro per finanziare i piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. Le due aziende coinvolte nell’operazione sono BV Tech S.p.A., holding di un gruppo innovativo operante nel mercato del Management Consulting e dell’ICT, e Montefarmaco OTC S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione all’ingrosso, in Italia e all’estero, di integratori, parafarmaceutici, medical device, farmaci senza l’obbligo di prescrizione e cosmetici. Entrambe le società appartengono al programma ELITE, del quale fanno parte molte delle eccellenze italiane ad alto potenziale di crescita e con una forte vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione.

CDP e Finlombarda S.p.A., agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma.

Nell’operazione, Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger (tramite la controllata FISG) assistita dallo Studio Legale RCCD, mentre gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Legance. Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) ha assunto i ruoli di Servicer, Calculation Agent e Corporate Servicer.

“L’operazione ELITE Basket Bond Lombardia ci consente di mettere in campo un nuovo strumento a supporto degli investimenti e della crescita in Italia e all’estero delle imprese lombarde”, ha dichiarato Nunzio Tartaglia, responsabile della Divisione CDP Imprese, “Il lancio del programma rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di innovazione finanziaria di CDP, rientra nella più ampia strategia prevista nel Piano industriale a sostegno delle imprese, delle infrastrutture e del territorio, e conferma il nostro impegno a favore delle eccellenze italiane che presentano interessanti prospettive di crescita”, ha concluso Tartaglia.

“Con questa operazione aggiungiamo un tassello importante alla nostra attività di sostegno alle imprese del territorio attraverso l’offerta di strumenti di finanziamento alternativi come i minibond. È nostra intenzione consolidare nel tempo il ruolo di partner delle imprese nella sfida della competitività”, ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda S.p.A.

Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE, ha commentato: “Con grande piacere annunciamo oggi l’inaugurazione di un nuovo ELITE Basket Bond dedicato alle società lombarde. ELITE conferma il proprio impegno allo sviluppo dei mercati dei capitali attraverso la promozione di strumenti finanziari innovativi a servizio delle imprese e dell’economia reale. All’interno dell’ecosistema ELITE, la Regione Lombardia conta 300 società eccellenti, che da oggi hanno a disposizione un nuovo strumento a supporto dei propri progetti di crescita di medio-lungo termine”.ù

"L’ELITE Basket Bond Lombardia", afferma Giovanni Perissinotto, Amministratore Delegato di Banca Finint, "conferma come lo strumento basket bond ideato e lanciato da Banca Finint nel 2014 con gli hydrobond rappresenti un’ottima soluzione di finanza alternativa al canale tradizionale del credito per sostenere l’economia reale italiana. Siamo soddisfatti che l’operazione ELITE Basket Bond, seguita dal Programma Export Basket Bond, abbiano rappresentato una solida premessa per sviluppare un basket bond con focus territoriale in una delle più importanti e virtuose aree del nostro paese. Come Banca Finint continueremo a promuovere iniziative a sostegno degli investimenti, offrendo la possibilità di ampliare l’accesso a forme di finanziamento di lungo termine per le imprese, vitali per il successo dei piani di crescita e di sviluppo delle stesse”.